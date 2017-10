30 éves, 20 méter magas nyárfa dőlt egy autóra Bordányban - galéria

Gomolyfelhős, napos idő várható, futó zápor bárhol előfordulhat, a hegyekben hózápor sem kizárt. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, napközben viharossá fokozódik. Estére kiderül az ég, mindenütt megszűnik a csapadék. A szél is mérséklődik, de helyenként erős lökések ekkor is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 fok körül alakul. Késő este 0, +5 fok valószínű - ezt mondja mára az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése Bordányban éttermünk udvarán (Vadgesztenye étteremben) egy 30 éves nyárfa dőlt ki gyökerestől, ami özel 20 méter magas volt. Egy autóra dőlt rá, amit még nem tudtunk kiszabadítani, és elszakította a villanyvezetéket is - tudatta Kordás-Nagyapáti Emese lapunkkal.