30 kisgyerek örülhet a felújított bölcsődének

Az intézményt, ahonnan a kicsiket addig is a Siha közi intézménybe viszik a szülők, kívül és belül is felújították a város kétéves és több mint másfél milliárd forintos bölcsődefelújítási programjában.A 130 évesnél is régebbi épületet pénteken adta át Botka László polgármester, Joób Márton szociális bizottsági elnök, Király Sándorné bölcsődeigazgató, Rácz Ilona bölcsődevezető és Sebestyén József, a körzet önkormányzati képviselője gyerekek társaságában. Korszerűsítették a fűtést, a nyílászárókat, a csoportszobákat, az udvart, a kiszolgáló helyiségeket és a berendezéseket. Az idén elkészült Cső és Dobó utcai intézmény után jövőre újabb négy következik: az Agyagos és a Gyík utca, illetve a Siha közi és a szentmihályi.