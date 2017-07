30 kisgyerek örülhet a felújított bölcsődének

Az intézményt, ahonnan a kicsiket addig is a Siha közi intézménybe viszik a szülők, kívül és belül is felújították a város kétéves és több mint másfél milliárd forintos bölcsődefelújítási programjában.



A 130 évesnél is régebbi épületet pénteken adta át Botka László polgármester, Joób Márton szociális bizottsági elnök, Király Sándorné bölcsődeigazgató, Rácz Ilona bölcsődevezető és Sebestyén József, a körzet önkormányzati képviselője gyerekek társaságában. Korszerűsítették a fűtést, a nyílászárókat, a csoportszobákat, az udvart, a kiszolgáló helyiségeket és a berendezéseket. Az idén elkészült Cső és Dobó utcai intézmény után jövőre újabb négy következik: az Agyagos és a Gyík utca, illetve a Siha közi és a szentmihályi.



A pénteki családi napon csak megmutatták az újjászületett Dobó utcai bölcsődét. Augusztustól fogad újra gyerekeket. Fotó: Kuklis István