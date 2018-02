30 milliárdot fordítanak fejlesztésekre - Több adóbevétellel kalkulál Szeged

A költségvetés főösszege 69,4 milliárd forint, ám ahogy Szentgyörgyi Pál MSZP-s gazdasági alpolgármester a pénzügyi bizottság csütörtöki ülésén rámutatott: ebben több mint 10 milliárdos halmozódás van, így úgymond nettóban 57 milliárd 802 millió forintból gazdálkodhat Szeged ebben az évben. Hozzátette, a városnak járó normatív támogatás idén nem csökken az előző évhez képest.



Szeged helyiadó-bevételei 2002 óta folyamatosan növekednek, idén másfél százalékos bővülést várnak, így összességében 13,4 milliárddal kalkulálnak. A fejlesztési kiadásoknál 10 milliárd szerepel a büdzsétervezetben, a TOP-os projektekhez kapcsolódó forrásokat már elutalta az állam. Ezeknél a beruházásoknál Szentgyörgyi szerint bizonytalansági tényezők is vannak, hiszen ha egyszerre indul minden kivitelezés, akkor kérdéses, hogy az építőipari kapacitások rendelkezésre állnak-e, illetve a szektorban tapasztalható áremelések miatt várhatóan drágulnak a munkák.



Az alpolgármester elmondta, idén is 500 milliós bérkompenzációs kerettel számolnak, amiből a városi cégek a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését tudják fedezni. Ez nagyjából félezer munkavállalót érint. Segélyezésre a korábbi 500 millió forint mellé további 100-at tennének ebben az évben, illetve a rendelet módosítását is tervezik a jövedelemkorlátok emelésével.



Fejlesztésekre 30 milliárdot fordít Szeged, amelynek jelentős hányadát az uniós fejlesztések teszik ki, de saját erőből 500 milliót szánnak a Zöld Város Program kapcsán érintett területeken út- és járdaépítésre, 800 milliót pedig üres önkormányzati lakások felújítására fordítanának.

A város költségvetését a közgyűlés a jövő héten fogadhatja el.