314 milliárd forintból fejleszthetnek a gazdák - Űrtechnológiát is alkalmazhatnak a mezőgazdaságban

A nagyszámú érdeklődőt az agrárszektor most megnyíló pályázatai mellett a lakosságot is érintő energetikai hatékonyságot segítő lehetőségekről tájékoztatták a Széchenyi Programiroda munkatársai Balástyán. Utóbbi egy olyan visszatérítendő támogatás, amelyet magánszemélyek is felvehetnek hőszigetelésre, nyílászárócserére és fűtéskorszerűsítésre. – Ez egy kamatmentes kölcsön, amelynél a beruházó a megspórolt energiaköltséget fizeti tulajdonképpen vissza – magyarázta Lévai Zoltán, az iroda regionális programigazgatója.Benkő Zsolttól, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Csongrád megyei területi felelősétől megtudtuk, a vidékfejlesztési programban 71 projektet írtak ki összesen 314 milliárd forint értékben. Két pályázat február közepén jelenik meg, az egyik új borszőlőültetvények telepítésére ad lehetőséget, a másik meglévő kertészetek, állattenyésztő telepek energiahatékonyság-javítását szolgálja majd.Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője már a jövőbe tekintett. – 2020 után új támogatási rendszer lesz az agrárvilágban. Ennek a kihívásaira szükséges felkészülnünk, vagyis környezettudatos és precíziós gazdálkodást kell folytatnunk – részletezte a képviselő. Farkas Sándor kiemelte, fontos a digitalizáció bevonása az agráriumba, amely akár az űrtechnológiák felhasználását is jelenti. Mindezekkel emelkedhet a hatékonyság, jobb minőségű és nagyobb mennyiségű élelmiszereket termelhetünk – derült ki a balástyai fórumon.