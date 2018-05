32 pénzügyőrt hallgattak ki korrupció gyanúja miatt, eddig 13-an kerültek előzetesbe

Eddig 13 röszkei pénzügyőr került előzetes letartóztatásba, amiért pénzt fogadtak el munka közben a határon, de ezzel még nincs vége a letartóztatásoknak. A Szegedi Járásbíróság még a héten újabb 12 ember sorsáról is dönt majd.Összesen 32, a röszkei határátkelőhelyen dolgozó pénzügyőr ellen indított nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). A KNYF szerint a pénzügyőrök tavaly októbertől rendszeresen fogadtak el pénzt a Magyarországról kilépő külföldiektől. Eddig 32 embert gyanúsítottak meg, akik közül 26-ot vettek őrizetbe, és a Szegedi Járásbíróság 13 ember előzetes letartóztatását már el is rendelte. Juhászné Prágai Erika, a Szegedi Törvényszék szóvivője lapunknak azt mondta, hogyAz ügy korábban a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult. Végül egy kétnapos akcióban csaptak le a pénzügyőrökre a Terrorelhárítási Központ és több megyei rendőr-főkapitányság munkatársai kedden és szerdán. Akkor vették őrizetbe a gyanúsítottakat. Házkutatásokat is tartottak, és „jelentős összegű készpénzt" foglaltak le. A meggyanúsított pénzügyőrök között van egy vezető beosztású is, ő akár tíz évet is kaphat, a beosztottak pedig maximum nyolcéves börtönbüntetésre számíthatnak.Kihallgatott a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 32 pénzügyőr, aki a gyanú szerint 2017 októberétől rendszeresen - alkalmanként változó összegű - pénzt fogadott el a Magyarország területéről Röszkénél kilépő külföldi állampolgároktól - közölte a főügyész csütörtökön az MTI-vel.Keresztes Imre a közleményben azt írta,, a korrupciót összehangoltan követték el. A gyanúsítottak közül egy ember vezető beosztású - tette hozzá.A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése után a KNYF kedden és szerdán a Terrorelhárítási Központ és több megyei rendőr-főkapitányság munkatársainak közreműködésével számos helyszínen házkutatást tartott, és jelentős összegű, korrupcióból származó készpénzt foglalt le - olvasható a közleményben.Az ügyészség hivatalos személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt folytat nyomozást.