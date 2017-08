34 ezer a nyugdíja, mégsem panaszkodik - katasztrofális a magyar nyugdíjasok helyzete

Azt szeretem Ilonkában, hogy akkor nevet, amikor sírnia kellene – mondta barátnőjéről Szabó Mártonné Jucika (balról). Fotó: Kuklis István

– Jó pont, ha megérjük a következő nyugdíjfizetési napot. Ami van, azzal megbirkózunk. Nem lehet állandóan panaszkodni – felelte a csupa mosoly, 72 éves Szatmáriné Ilonka, akivel Szegeden, a Pentelei sori panelházuk tövében találkoztunk. Azt kérdeztük tőle és barátnőjétől, mennyire elégedettek, és mitől tartanak. A nyugdíjas asszony elmesélte, két gyereket nevelt fel egyedül, dajka volt a Tabán utcai óvodában. Amire kellett, mindig volt pénze. Fontosnak tartotta, hogy egészsége legyen, ha nem volt, gyógyította. A hozzáállás szerinte a legfontosabb. 77 esztendős szomszédasszonyával 44 éve ismerik egymást. Szabó Mártonné Jucika szerint őt a bajok csak erősítik.

Macska vagyok, talpra esem

– Mi bajom lehetne? Mindenre futja a nyugdíjamból, ami nekem kell – mesélt kedélyesen Czagány Sándor. Fotó: Kuklis István

Nem panaszkodott az a 67 éves tarjáni asszony sem, akivel a Csillag téri kispiacon találkoztunk. Pedig lenne mire, viszont a nevét nem árulta el. 34 ezer forint a nyugdíja, ebből 30 ezer az albérlete. Négy fiút nevelt fel, ők is támogatják, amikor tudják. Azt mondta: „Macska vagyok, talpra esem. Nem vagyok piszkos, nem vagyok büdös, és kulturáltan igyekszem viselkedni. Nem fogadom el, ami van, de beletörődöm. Mindenért kárpótol a gyerekeim szeretete."– Középkategóriás nyugdíjat kapok – jellemezte körülményeit Czagány Sándor, aki a közeli kiskocsmában hűsölt. A nyugdíjas autószerelő sem panaszkodik. Megjegyezte, közelednek a választások, biztosan emelik majd a nyugdíjakat. Ő viszont differenciáltan növelne, a legkisebbeket a legjobban.

Olvasónkat és ismerősét tegnap Vona Gábor jobbikos pártelnök nyugdíjasokra tett megjegyzése foglalkoztatta. Nem tudják megemészteni, hogy egy hete a politikus úgy fogalmazott: nemzeti ünnepeken a „hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul és hörgik fel a XX. század minden traumáját".

Adó, fizetés, munkanélküliség

34 ezer forint a tarjáni asszony nyugdíja, négy fiút nevelt fel - a nevét nem akarta elárulni. Fotó: Kuklis István

Miközben Norvégiában, Svájcban és Izlandon a legjobb nyugdíjasnak lenni (ezt mutatja táblázatunk – a szerk.), Magyarország csak a 30. lett a nyugdíjasok létbiztonságát mutató listán. A Natixis vagyonkezelő globális nyugdíjindexe a világ 43 országát vizsgálta. A felmérés alapkérdése: mekkora létbiztonságban, nyugalomban érezhetik magukat az egyes országok nyugdíjasai? A nyugdíjasindexet több mérőszám alapján állapítják meg. Vizsgálják a pénzügyi stabilitást, vagyis az országra jellemző inflációt, adókat, sőt a nem teljesítő banki hitelállományt is. Nézik az anyagi biztonságot, azaz a munkanélküliséget és az egy főre jutó átlagos jövedelmet. Emellett számít az életminőség (környezeti tényezők, légszennyezettség, vízminőség), az egészség (várható élettartam, egy főre jutó egészségügyi kiadások).

Javult az életminőség

Az elemzésből az is kiderül, hogy Norvégia a kiváló egészségügyének és létbiztonságának köszönheti, hogy megtartotta tavalyi első helyét. Svájcot a magas egy főre jutó jövedelme és dinamikus munkaerőpiaca juttatta tavaly és idén is a második helyre. Mivel Izland a válság óta stabilizálta gazdaságát, és a jólét jelentősen növekedett, egyértelmű az ország harmadik helyezése. Hazánk eredményei a 30. helyhez voltak elegendőek. A legerősebb minősítést anyagi biztonságból szereztük meg, a legrosszabbat pedig életminőségből kaptuk. A Natixis szakemberei megjegyzik, Magyarország helyzete javult ugyan a tavalyihoz képest életminőség szempontjából, de a többi ország viszonylatában még rengeteget kell fejlődnünk. A régióban előttünk végzett Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia is. Nem szerepelt az elemzésben Horvátország, Románia és Szerbia.