3,5 milliárd forint a foglalkoztatás bővítésére - Több mint 1300 embert vonnak be a programba megyeszerte

Üzemlátogatással és munkáltatói fórummal népszerűsítette kedden a kormányhivatal Szegeden is a TOP-os foglalkoztatási paktumokat. Szőregen a Sirha Budapest Nemzetközi Élelmiszeripari és Horeca Kiállítás innovációs termékversenyén élelmiszer és ital kategóriában az élen végző fűszerpaprikamag-olajat is gyártó cégnél tartottak bejárást. Bartók Csaba , Csongrád megye 1-es körzetének kormánypárti országgyűlésiképviselő-jelöltje az üzemlátogatás kapcsán kiemelte, a szegedi paprika presztízsének visszaszerzésében fontos szerep jut a Rubin Szegedi Paprikafeldolgozó Kft.-nek. Arra is jó példa a társaság, hogy egy úgymond garázscég miként tud fejlődni, bővülni. Megjegyezte, az immár térségünket is érintő munkaerőhiány is tapasztalható náluk, amelynek orvoslásában szerinte a most futó foglalkoztatási paktumok is segíthetnek.A munkavállalók és munkáltatók együttműködését elősegítő paktumokat vissza nem térő lehetőségnek nevezte B. Nagy László , a 2-es körzet Fidesz–KDNP-s országgyűlésiképviselő-jelöltje. Azt mondta, a vállalkozások fejlődését gátló tartós munkaerőhiányra érdemes berendezkedni, mert míg korábban az egyetemet végzetteket csábította el a nyugat-európai munkaerőpiac, addig ma már fejvadászcégek betanított munkásokat is keresnek külföldre, a migráció ugyanis nem oldja meg az ott jelentkező problémát. Holubán Csilla , a Szegedi Járási Hivatal vezetője elmondta, megyénkben tavaly év végén 180 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta pedig az országos átlagnál is kedvezőbb, 3,5 százalék volt. A regisztrált álláskeresők száma nyolc éve még 22 ezer 300 volt, míg tavaly év végén 8750. Kovács Beáta , a Csongrád Megyei Önkormányzat alelnöke a munkáltatói fórumon arról beszélt, hogy a megyei foglalkoztatási paktumot a szakemberhiány miatt átdolgozták, s legfőbb céljuk immár, hogy a munkaerőpiaci egyensúly megteremtését segítsék elő.A fórumon elhangzott, hogy a megyei önkormányzat 648 főt von be a paktumba, míg a szegedibe 700 embert szeretnének. Mindkét foglalkoztatási együttműködés arra törekszik, hogy helyben tartsák a jól képzett munkaerőt.