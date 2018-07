36 éve táncol, mégsem fárad el az Anna-kúti Táncosnő

A szegedi Anna-forrás, a dél-alföldi régió első hévízforrása volt, melynek ásványi sókban gazdag 51°C-os gyógyvize 944 méter mélyből tör a felszínre. A forrás utáni kutatások 1925-ben indultak meg, a magyar hévízkutatás úttörőjének, Pávai-Vajna Ferencnek javaslatára, s két évvel később, 1927-ben fejeződtek be. Akkor még nem tudták mit rejt a felszín, többen földgázban is reménykedtek, ám mikor a fúrás elérte célját, a kutatók gyógyvízre bukkantak.A forrás majd tíz évig kizárólag a gőzfürdőt látta el vizével, míg az ártézi kút helyére helyezett nyilvános csap haszon nélkül, percenkénti 15 literes hozammal dolgozott. Többféle tervezet is született a víz felhasználására, melyek közül Patzauer Dezső italnagykereskedő terve valósult meg. Ő volt ugyanis, aki bevizsgáltatva a vizet megbizonyosodott annak ásványi sókban gazdag mivoltáról, s arról, hogy egy ivócsarnok létesítésében így, komoly haszon rejlik. Patzauer a várostól 25 évre kapta meg a víz értékesítésének jogát, a ivócsarnok mellett természetes gyógyvízként, és szénsavas üdítővízként is forgalomba hozta amit a mélység termelt. A gyógyvizet a lányáról, Patzauer Annáról Anna ásványvíznek nevezte. Patzauer Anna 2013-ban, 87 éves korában Torontóban halt meg. Életét az orvostudománynak szentelte.A zsidótörvények nem bántak kegyesen a Patzauer családdal. Hatálybalépésük után a vállalkozás gazdát cserélt, majd 1950-ben került a város fennhatósága alá, az ivócsarnokot 1963-ban lebontották. A gyógyvizet újra, 1965-ben kezdték el árusítani, először a Csongrád Megyei Tanács Anna Gyógyvíz-, Üdítőital- és Szikvízipari Vállalata, 1976-tól a Dél-alföldi Pincegazdaság palackozta.Csáky József Táncosnőjét sokan Patzauer Annával, vagy Juhász Gyula Annájával azonosítják. A kubista művész alkotása az 1959-es budapesti kiállítása révén került Szegedre. Párizsból hazatérve ugyanis Csáky meglátogatta szülővárosát, ekkor vásárolta meg szobrát a város, s került a Táncosnő Szeged tulajdonába. Először, 1961. április 8-án a Honvéd téren helyzeték el, innen került később, 1969. szeptember 4-én a Klauzál térre. 1982. július 19-e óta dísze az Anna-kútnak, s kölcsönöz különleges karaktert a dél-alföldi régió első hévízforrásának.A száz centiméter magas, alumínium szobor 2005-ben egy párizsi kiállítás erejéig, egy kis időre elhagyta Szegedet. A párizsi Magyar Intézet kiállításának díszeként szolgált ekkor, s hazatérve, a megszokott kőtömbje helyett, már a Weintrager Adolf tervei alapján készült új, edzett üveg elemekből felépülő posztamense várta.A Táncosnő töretlen koncentrációja, mely minden figyelmét a táncra fókuszálja, májusban esett vandálok áldozatául. A borfesztivál szombatja után ugyanis látható volt, hogy a szobrot kimozdították helyzetéből, mivel a rögzítése megsérült az alkotás kritikusan megdőlt. A hibákat azóta kijavították, s a szobor továbbra is ott díszeleg üveg talapzatán.