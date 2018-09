36 nyugdíjas szervezet kapott támogatást

Áprilisban már összesen 10 millió forintot odaítéltek 56 táraságnak, de a közgyűlés foglalkoztatási, szociális és sportbizottságának döntése alapján csütörtökön újabb 5,1 millió forintot osztottak szét. Novkov Veszelinka, a Humán Közszolgáltatási Iroda vezetője elmondta, ezúttal azok a szervezetek jutottak forráshoz, akiknek fő tevékenysége a nyugdíjasok érdekképviselete, és ez hangsúlyosan megjelenik programjaikban.A támogatásokról szóló okiratot Solymos László alpolgármester és Joób Márton, a bizottság elnöke adta át.

Tizenöt éve létrehoztuk az idősügyi tanácsot, mert nekünk számít a nyugdíjasok véleménye, szeretnénk őket segíteni. Ehhez a segítséghez anyagi támogatást is társítunk, amelynek keretösszege 2003-ban még 3 millió forint volt, idén már 15 millió forintra növekedett. Úgy véljük, nemcsak a 2008-ban létrehozott Senior Centrumban tölthetik kellemesen szabadidejüket az idősek, hanem akár a városon kívül is szervezhetnek olyan programokat, amelyek segítik a közösségépítést. Most ezeket a kezdeményezéseket támogatjuk, 36 klub nyert forrást.

– emelte ki az alpolgármester.Támogatást kapott többek között a Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesülete, a Nap-Fény Fotókör, a „Legyél a barátom" Nyugdíjas klub és a Nyugdíjas Egérpadtársak Szervezete is. Utóbbi vezetője, Csányi Mihályné lapunk kérdésre elárulta, az elnyert forrást színházlátogatásra fordítják.Tavaly először vettek részt a Szegedi Nemzeti Színház szilveszteri előadásán, ezt idén megismétlik, és ha belefér a keretbe, még egy színházi programra ellátogatnak ebben az évben.