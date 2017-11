3 éve partnere az SZTE-nek a Senghor Egyetem

Ennek köszönhetően indulhatott el a frankofón felsőoktatási intézmény első európai kihelyezett képzése Szegeden. Az SZTE immár harmadik éve hirdeti meg a francia nyelvű nemzetközi tanulmányok szakon Európa–Afrika fejlődés specializációt, amelynek keretében jelenleg is több mint ötven hallgató tanul a Tisza-parti városban. A közös képzésen az SZTE húsz és harminc közötti afrikai hallgatónak ad oklevelet minden évben, akik most kezdnek majd visszatérni szülőföldjükre. Ezek a fiatalok egykori szegedi hallgatóként fontos pozíciókat töltenek be majd hazájukban. Jean-Dominique Assié, a Senghor Egyetem kihelyezett képzéseiért felelős igazgatója elmondta, a kiváló kapcsolatok fenntartása és erősítése mellett keresik annak lehetőségeit is, miként bővíthető az együttműködés, hozzájárulva ezzel mindkét intézmény hírnevének növeléséhez, oktatási színvonalának emeléséhez.