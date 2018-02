3 évtizedig szállította az embereket Mihók József - Zenekarral búcsúztatták a nyugdíjba vonuló buszsofőrt Kübekházán

Szirénázó, villogó polgárőrautó fogadta szerda este a Szegedről érkező távolsági buszt Kübekháza határában. Az utasokkal teli jármű így gurult végig a falu főutcáján, és állt be a buszállomásra, ahol azonnal játszani kezdett a zenekar. A különleges fogadtatás Mihók Józsefnek szólt, aki 32 év után utolsó buszos útját fejezte be, a slusszkulcs kihúzásával nyugdíjba vonult. Ünneplésére számos falubeli jött ki a buszmegállóba.A meglepett buszvezetőnek polgármesteri köszöntő is járt. Molnár Róbert úgy fogalmazott, nem elköszönnek tőle, hiszen kübekházi lakosként továbbra is találkoznak majd vele, de megköszönik neki a munkáját, és azt, hogy mindenkihez volt mindig néhány kedves szava.– Négy évig helyi járaton dolgoztam, 1990 óta azonban a Kübekháza–Szeged vonalon jártam – mesélt munkájáról Mihók József, aki úgy fogalmazott, nem bánja, hogy mostantól nem kell a munka miatt korán kelnie. – Elég volt ennyi, pihenni is kell – mosolygott. Arra a kérdésre, mit szólt a meglepetésünnepséghez, azt mondta, sokáig fel sem fogta, mi történik. – Amikor a polgárőrautó felvezette a buszt, azt gondoltam, a vejem szervezte ezt a kis látványosságot. Ilyen nagy ünnepségre nem számítottam.A köszöntést Molnár Róbert polgármester szervezte. – Szeretjük megbecsülni azokat, akik tesznek a faluért – magyarázta. A képviselő-testület nevében pedig egy Kübekházáért díjat is átadott a nyugdíjas sofőrnek, akinek már csak annyi dolga volt, hogy a buszt leparkolja, majd átadja kulcsát kollégájának, aki másnap reggeltől szolgálatba állt vele.