3 hónapot készült az erőnléti kihívásra, kislányával a nyakában: nindzsajelölt lett a szegedi biológus

Be szeretném bizonyítani, hogy egy tudós is lehet kemény

– Szétnézve a kigyúrt versenyzőkön megállapítottam, hogy nekem inkább apukatestem van – mesélte lapunknak nevetve a műsorban szerzett tapasztalatait. – Tudtam viszont, hogy a feladatok többsége nem okozhat nehézséget, mert célirányosan készültem.

– fogalmazott a TV2 Ninja Warrior című műsorában hétfő este Apáti Sándor. A 30 éves szegedi molekuláris biológus kicsit talán kilógott a kemény erőnléti kihívás mezőnyéből, ám hamar kiderült: a kemény izomzat nem minden ebben a játékban.Apáti Sándor az eredeti, japán műsorokat is látta, az Amerikában futó évadok közül pedig az összeset. – Másfél évig kint éltem, mondtam is annak idején, hogy ha egyszer ez a műsor Magyarországon is lesz, biztosan indulok. Így nem volt kérdés, amikor meghirdették, hogy jelentkezem.A szegedi biológus tehát tudta, milyen típusú feladatokra számíthat, így mindössze 3 hónapot készült. Egyrészt személyi edzőjével, másrészt egyéves kislányával, Alízzal, akit élő súlyként használt. – Elsősorban arra edzettem, hogy sokáig bírjak lógni, mert saját testsúlyom magasságom miatt az átlagosnál nagyobb – mesélte. Persze nem minden sporttapasztalat nélkül kezdett edzeni, hiszen 23 évig karatézott, mostanában pedig a systemát műveli.Apáti Sándornak hétfőn az eddigi legnehezebb selejtezőben kellett bizonyítania, amit mi sem mutat jobban, mint hogy az első pályán mindössze négy versenyző tudott végigmenni a félszázból. Ő volt közülük az egyik, ráadásul a legjobb idővel jutott tovább a második fordulóba. Gyorsaságából ott sem vesztett: azt a pályát sem tudta nála gyorsabban teljesíteni senki, így az adás legjobbjaként várhatja a középdöntőt.

A Ninja Warrior nehézségét az adja, hogy csak egyszer lehet próbálkozni. Elég egy kis hiba, és máris kiesik az ember

– mesélte Apáti Sándor, aki szerint az ütemérzék és a mozgáskultúra is elengedhetetlen, hogy valaki sikerrel vegye a feladatokat. A következő adásig még várni kell néhány hetet, a televíziós szereplésnek azonban már most is látja az „eredményét".– Azt követően, hogy lenyomtam a torony tetején a sikeres feladatteljesítést jelző piros gombot, már volt tucatnyi ismerősnek jelölésem a közösségi oldalon, köztük négy nőtől is – mesélte nevetve. – De a fotóim sem kaptak még annyi lájkot, mint amióta szerepeltem a tévében. Szóval erre mondják azt, hogy megkaptam a 15 perc hírnevet.