400 millió hiányzik a hulladékszállításból - jó vége lesz ennek?

Tizenhárom száz százalékban városi cég idei üzleti tervéről dönt pénteken a közgyűlés. Tegnap a baloldal – miután a jobboldal bojkottálja az üléseket – a pénzügyi bizottságban öt perc alatt letudta az összes előterjesztést, így az üzleti terveket is egyhangúlag megszavazta.– Legkritikusabb helyzetbe a város informatikai cége, a RITEK Zrt. került, ahonnan elszipkázzák az informatikusokat – értékelt érdeklődésünkre az előterjesztést jegyző gazdasági alpolgármester. Szentgyörgyi Pál hozzátette, a cégtől decemberben a 30 munkavállaló harmada távozott; hiányukat valószínűleg alvállalkozók bevonásával sikerül pótolni.Munkaerőhiánnyal küzd a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. is, ahol minimum 5-10 OKJ-s rakodót és 5 gépkocsivezetőt keresnek folyamatosan. A háttérben az áll, hogy bár emelkedett a minimálbér, a közszolgáltatók nem emelhetnek árat, és nem is kapnak állami segítséget bérrendezéshez, mint a posta vagy a MÁV. Emiatt a városi cégeknél összetorlódtak a bérek alacsony szinten.– A lakosok nagy problémája lesz, hogy megint elmaradnak a szemétszámlák, mert a pénzbeszedésre és -elosztásra létrehozott állami holding még mindig nem képes számlázni. A város hulladékgazdálkodási cégénél pedig az a súlyos gond, hogy a holding nem fizeti ki a cégnek a szolgáltatás árát. Emiatt a társaság felélte tartalékait, a teljesítőképessége határán egyensúlyoz. Kilátástalan a helyzete, mert nehezen tervezhető. Ezzel tönkre lehet tenni egy céget – jegyezte meg az alpolgármester. Koltainé Farkas Gabriella , a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. ügyvezető igazgatója elmondta, ha a legutóbbi, államilag megszabott 2013-as árakon dolgoznának, akkor nullára jönnének ki, de annyit sem kapnak. Folyószámlahitelből élnek. A 230 dolgozót foglalkoztató cégnél egy hónapban csak a bérekre több mint 70 millió forint kell. A nemzeti holding viszont negyedévre 450 millió forint helyett mindössze 210 milliót utalt nekik. Tehát a bérekre sem futja belőle. A szegedi szolgáltató számítása szerint tavaly nagyjából 400 millió forinttal kevesebbet kaptak az állami holdingtól, mint kellett volna. Többször kértek egyeztetést, de a hiány megmaradt.A Szegedi Városkép és Piac Kft. nem lesz annyira nyereséges, mint tavaly. Mégpedig azért, mert most derült ki, hogy az előző, Fidesz–KDNP által kinevezett vezetés nem vallotta be a felépített nagycsarnok után az évi 20 millió forintos építményadót. A jelenlegi vezetés pedig megörökölte és hagyta a helyzetet. Az adóiroda egyeztetések után tisztázta a céggel, hogy öt évre visszamenőleg be kell pótolnia az adófizetést. Részlettörlesztésről is megállapodtak, így idén 40 milliót fizet be a piacigazgatóság a város kasszájába.Az önkormányzatot tehát nem éri kár, mert építményadóból befolyik az a pénz, amit osztalékként nem kap meg. Sőt jobban is jár a város, ha azt vesszük, hogy nem kell utána nyereségadót fizetnie. A piac jogi költségekre is tartalékol, mert lezáratlan ügyei vannak, ez tovább csökkenti a nyereségét. Őrző-védő és takarító alvállalkozói is drágábban dolgoznak január óta, mert náluk szintén nőttek a minimálbérek. Németh István piacigazgató elmondta: nem hárítják át a költségeket. A bérleti díjak és a helypénz változatlan marad.