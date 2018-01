40 évesnél régebbi is működik a szegedi panelekben, de 10 millió forintnál is többe kerülne egy liftcsere

Volt már rá példa, hogy beszorult a liftbe Fodor Mihályné. Fotó: Kuklis István

1972. április 6-án adták át a Sás utcai szalag-tízemeletes két liftjét. Nagy valószínűséggel ezek a 46 éves berendezések a legrégibbek a városban. Az egyik éppen a múlt héten romlott el. Először csapágyproblémára gyanakodtak, majd kiderült, hogy a motorja égett le.A szegedi társasházi felvonók háromnegyedét a Déllift Kft. üzemelteti, a megyeszékhelyen körülbelül 250 karbantartását és felülvizsgálatát látják el.

Amikor elromlik az ütött-kopott lift, sokat kell lépcsőzni. Fotó: Kuklis István

A Sás utcai panel liftjéért ők felelnek – a hibát egy napon belül javították. – Vannak tartalék alkatrészeink, így gyorsan ki tudtuk cserélni a meghibásodott motort. Egyébként mivel ilyet már nem gyártanak, több mint egy hétig nélkülözniük kellett volna a liftet a lakóknak – tudtuk meg Kispéter István ügyvezetőtől.– Bizony előfordult egy párszor, hogy elromlott a lift, és gyalogolnom kellett tízemeletnyit. Olyan is volt, hogy beszorultam. Meg is ijedtem, de megnyomtam a vészjelzőt, és tíz percen belül jött a segítség – mesélte a 44 éve a ház zárószintjén lakó Fodor Mihályné.Patainé Huszka Krisztina közös képviselő elmondta, karbantartójuk havonta ellenőrzi a felvonók állapotát. Előfordul, hogy kiég az izzó, vagy valaki beejti a liftaknába a kulcsát – ilyenkor is segítenek.

Évente legalább háromszor kell ellenőrizni



Egy 2014-es kormányrendelet szabályozza a liftek karbantartását. A havi kötelező üzemben tartás mellett, amelyet a társasház biztosít, az országos felülvizsgálati szerv a 20 évnél fiatalabb berendezéseket évi háromszor, míg az annál idősebbeket évi négyszer ellenőrzi.

Kispéter Istvántól azt is megtudtuk, a szegedi liftek biztonságosak, komplett felvonócserét azonban még sehol sem végeztek, ez ugyanis több mint tízmillió forintjába kerülne az ott lakóknak. Arra azonban már számos példa volt, hogy vezérlőegységet vagy aknaajtót cseréltek.Az viszont állítása szerint nem fordulhat elő, hogy lezuhanjon egy lift, hiszen több kábellel van rögzítve, és abból egy is képes megtartani annak teljes tömegét. Ilyen esetben egyébként egy biztonsági rendszer is bekapcsol, és megáll az a felvonó. Bármilyen probléma is történik, a szakértők szerint a lift belseje a létező legbiztonságosabb hely. A balesetek nagy része inkább abból adódik, hogy az ajtó odacsípi az utas valamelyik testrészét, vagy a benne utazók megijednek.