40 milliót kap évente a Frankofón Egyetemi Központ

A központban francia nyelvű oktatás folyik; fontos szerepet játszik az intézet az egyetem nemzetközi nyitással kapcsolatos stratégiájában. A miniszter elmondta: az állam évente 40 millió forintos támogatást ad a szervezetnek, ahol jelenleg közel hatvan hallgató tanul. Továbbá kijelentette, hogy a magyar kormány számára is jelentőséggel bír az idegen nyelvű oktatás, ezzel is bizonyítják az ország szolidaritását és nyitottságát.A frankofón központ életében fontos szerepet játszó nemzetközi tanulmányok mesterszak diákjai is eljöttek a rendezvényre – az Európa–Afrika specializációra például Gabonból, Elefántcsontpartról is érkeztek hallgatók, akik a kétéves képzés után otthon kamatoztatnák tudásukat. A francia nyelvű tanévnyitón köszöntötte a hallgatókat Éric Fournier, a Francia Köztársaság budapesti nagykövete és Marie-France André, a Belga Királyság budapesti nagykövete.