410 milliót csalt ki áldozataiból a szegedi álufó

A büntetési tétel tekintetében helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla a Szegedi Törvényszék ítéltét, így 8 év 6 hónap börtön ítélte a táblabíróság azt a férfit, aki éveken át különböző módszerekkel, nem létező beruházásokra hivatkozva, magát földönkívüli személynek beállítva, mintegy 410 millió forintot csalt ki a megtévesztett sértettekből.

A vádlott vagyon elleni cselekményeit 14 rendbeli csalás bűntettének minősítette az ítélőtábla, és a vádlottal szemben 353 millió forint összegre vagyonelkobzást rendelt el.

Mivel egy vádpontban a táblabíróság – ellentétben a Szegedi Törvényszékkel – felmentette a vádlottat, az ítélet nem jogerős, mert az ügyész három nap gondolkodási időt kért a tekintetben, hogy benyújt-e fellebbezést.

Játékgépek, bányák, 9 méteres idegen

A letartóztatása (2012) előtt egyéni vállalkozóként dolgozó vádlott 2000 őszén költözött Szegedre. Itt üzleti tevékenységet kezdett folytatni, melynek keretében gazdasági társaságokat hozott létre. A vádlott ennek során régiség kereskedéssel, vendéglátó ipari egységek, játékgépek üzemeltetésével is foglalkozott, majd érdekelni kezdte a bányászati tevékenység is.

Bár a bányászati joggal 2004 júniusától nem rendelkezett, a sértetteket, mint befektetőket kereste meg a már nem létező bányászati tevékenység finanszírozására. Valótlanul azt állította, hogy a kitermelés megkezdéséhez már csak néhány engedély megszerzése van hátra, és csak a kitermelést végző géppark beszerzése szükséges.



Másoknak azt állította, hogy a Mátrában rendelkezik nagy erdőterületekkel, ott mutatott be erdőrészeket állítása alátámasztására, miközben sem erdőkkel, sem kitermelési joggal nem rendelkezett. De kért pénzt – egyebek mellett – falusi turizmus beindítására, halastó kialakítására, földön kívülről érkező 9 méter magas idegen számára készülő ingatlanberuházásra, hivatalos személyek állítólagos lefizetésére is.

A túlvilági erők helytartója

Eközben tárgyalásai során felfigyelt azokra a személyekre, akik spirituális tevékenységre, ezotériás kezelésekre és gyógymódokra, valamint ezekkel kapcsolatos előadásokra fogékonyságot mutattak. Ezeknek a személyeknek olyan valótlan világképet vázolt fel, mely szerint ő, mint a túlvilági erők helytartója, a túlvilági erőkkel kapcsolatban van. A befolyása alá kerülteknek azt állította, hogy földi életük meghosszabbításához, illetve életben maradásukhoz, céljaik eléréséhez anyagi és egyéb próbákat kell teljesíteniük. Ezt úgynevezett „ébredésnek" fogalmazta meg. Az anyagi jellegű próbák során a sértetteknek pénzeket kellett a vádlott számára átadniuk.

Az ügyekben érintettek a befektetésekről és az ébresztési eljárásról senkinek, még családtagjaiknak sem beszélhettek. A vádlott azt is előírta számukra, hogy ha már saját anyagi forrásaikból nem tudják előteremteni a kért pénzt, akkor forduljanak ismerőseikhez, de azt nem mondhatják el, mire kell a pénz. Így a sértettek is tévedésbe ejtették azokat a személyeket, akiktől pénzt kértek. A felvett pénzek a vádlotthoz kerültek, akinek tevékenysége következtében a sértettek nagy része teljesen elszegényedett, illetve azok rokonsága is anyagilag károsodott.

A vádlott ezekkel a módszerekkel, nem egyszer fenyegetésig és tettlegességig eljutva, 2004 és 2011 között összességében közel 420 millió forintot csalt ki az ország különböző pontjain lakó személyektől.

A fentiek mellett a vádlott egy tanyáján élő alkalmazottra húsforgatóval támadt, és ekkor az életveszélyt okozó testi sértés bűncselekményét valósította meg.

Hiába ufó, sittre megy

75 rendbeli csalás, életveszélyt okozó testi sértés, befolyással üzérkedés bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2016. március 23-án O. L. (1964) vádlottat, és ezért őt a bíróság 8 év 6 hónap börtönre, 9 év közügyektől eltiltásra és 4.140.000 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Emellett kötelezte a vádlottat, hogy a sértettek kárát (ami összességében megközelíti a 420 millió forintot, amiből eddig csak mintegy 20 millió forint térült meg) fizesse meg.

A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.