430 gyermek étkezhet ingyen a szünidőben: a 3 milliós állami támogatást az önkormányzat 13 millióra növelte

Flach Diána Natália és édesanyja elégedett a menüvel. Fotó: Frank Yvette

Fotó: Frank Yvette

Idén 6,7 milliárd forintot fordít a kormány a nyári gyermekétkeztetésre, ez 134 ezer gyerek számára jelent napi egyszeri meleg ételt.Az ingyenes étkezést a szülőknek kellett kérniük az önkormányzatok jegyzőinél, de ezt a nyár során is megtehetik még.Szegedre is érkezett a kormányzati támogatásból, mintegy 3 millió forint, azonban ezt a keretet az önkormányzat önerőből 13 millió 255 ezer forintra növelte. Így a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók mellett a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok is jogosultak az étkezésre. Joób Mártontól, a foglalkoztatási, szociális és sportbizottság elnökétől megtudtuk, ez összesen 1446 főt jelent, azonban ebből csupán 430-an igénylik a támogatást, ez körülbelül a jogosultak 30 százaléka.– Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a szociálisan rászorult családoknak mindennemű segítséget megadjunk. Ezért tartottuk fontosnak a keretösszeg megnövelését, de az étkeztetés időszakát is meghosszabbítottuk, egészen szeptember 2-ig – osztja meg a legfőbb információkat lapunkkal az önkormányzati képviselő.Megtudtuk, öt iskola, az Alsóvárosi, a Rókusvárosi 2. Számú, a Gedói, az Orczy István és a Béke Utcai Általános Iskola menzáin várják a diákokat.– Helyben is elfogyaszthatják, de ételhordókban el is vihetik a gyerekek az ételeket. Az ebéd minőségét jól jelzi, hogy nyolc év alatt 200 forinttal növekedett az adagok ára, sőt, diétás menü is kérhető – teszi hozzá Joób Márton.Hosszú sor állt a Béke Utcai Általános Iskolában is szerda délben, Flach Diána Natália az édesanyjával érkezett az ebédért, azt mondja, nagyon finomat kapnak mindennap, kedvence a mákos tészta, amely épp a napokban volt a menü része. Diána édesanyja kérdésünkre elmondta, fontos, hogy meleg étel kerüljön az asztalra, azonban nem mindig van ideje, energiája főzni. Pláne a nagy melegben jelent ez segítséget – emeli ki Csikós Ida.A szegedi családok számos hozzájárulást kapnak az év során, ilyen az ingyen tűzifa, a gyógyszer- és lakhatási támogatás, de a legújabb lakásrendelet is segíti őket: a többgyermekesek kedvezőbb feltételekkel igényelhetnek szociális bérlakást az önkormányzattól.