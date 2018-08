4,3 millió forint értékű új eszköz a szegedi gyermekintenzívnek - adományoztak az algyői ipari park vállalkozói

Fotó: Kuklis István

4,3 millió forint értékű berendezést adományoztak az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Intenzív Osztályának az algyői JURA Ipari Park vállalkozói, akik 2015 óta tartanak jótékonysági gyűjtéseket.Gál Péter osztályvezető elmondta, az intenzív osztályos monitorozás teljes palettáját szolgálatba lehet állítani a most beszerzett alapszettel, amelyhez kapnográf is tartozik, így a beteg által kilégzett levegő szén-dioxid-szintjét is mérni tudják. A berendezést Ormay Tamás, az Algyő Park Kft. ügyvezetője és Szedlák-Jász Ágnes, az ATYS-CO Kft. képviselője adta át.