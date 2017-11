47 új mestere van Csongrád megyének

A mesterlevelek átadása előtt Nemesi Pál, a kamara elnöke köszöntőjében arra kérte a mestereket, hogy ne elégedjenek meg a most megszerzett tudásukkal, igyekezzenek továbbra is képezni magukat, mivel a most szakmát tanuló fiatalok oktatásában így tudnak ők is a leghatékonyabban részt venni, és tudásukat átadni az újabb generációknak. Hozzátette: a mesterfokozat megszerzése presztízst kell, hogy jelentsen a szakmák képviselőinek, és segít, hogy a szakképzés színvonala továbbemelkedjen, valamint abban is, hogy minél több fiatal döntsön valamilyen szakma tanulása mellett.

Most 47 mester – 2 kozmetikus, 12 pincér, 10 kereskedő, 6 autószerelő, 3 villanyszerelő, 3 cukrász, 4 szakács, 7gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő, vehette át oklevelét. Ők ünnepélyesen fogadalmat is tettek, miután elvégezték a kamara 180 órás képzését. Nekik legalább 5 éves szakmai gyakorlattal kellett rendelkezniük, hogy megkezdhessék az elméleti és gyakorlati modulokat is tartalmazó oktatást.