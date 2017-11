48 ezerre emelnék az orvosok kamarai tagdíját

Az emelés szorgalmazói azzal érveltek, hogy a Magyar Orvosi Kamarának is volt köze az orvosok béremeléséhez, így jogosan tarthat igényt némi pénz visszacsorgatására, ráadásul emelés nélkül ellehetetlenül a szervezet. Az orvosok viszont felháborodtak, hiszen úgy érzik, ezért cserébe nem kapnak semmit.



A kamarai tagdíj emeléséből legutóbb 2013-ban lett botrány, amikor 20 ezerről 27 ezer forintra emelték. Az eljárás jogszerűtlensége miatt az emelés összegét akkor vissza kellett fizetnie a kamarának, végül tavaly rendezték az alapszabályában is az emelést.



Míg a Magyar Orvosi Kamara tehát emelni készül tagsági díján, lapinformációk szerint más egészségügyi kamaráknál ez szóba sem került. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaránál például a garantált bérminimum 0,65 százalékában határozták meg a tagdíjat.



A Magyar Gyógyszerész Kamaránál pedig öt-tíz százalékos tagdíjcsökkentési javaslatot visznek most saját közgyűlésük elé.