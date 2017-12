500 szociális bérlakás felújítását és bérbe adását tervezik 3 év alatt: kisgyermekes családok költözhetnek új otthonba

– Nem számítottam rá, hogy egy teljesen felújított lakásba költözhetünk – árulta el Frittman Ágnes, aki négyhónapos kislányával és párjával vette át az önkormányzati bérlakás kulcsait a Szilléri sugárúton. A háromgyermekes édesanya elmondta, egy új kezdet számukra a szociális bérlakás, jelenleg szülőkkel, testvérekkel és nagyszülővel élnek együtt, és bár van két szobájuk, öten igen szűkösen férnek el. Mivel kertes házból költöznek egy ötödik emeleti panellakásba, teljesen más környezetet kell megszokniuk, ám Ágnes nem aggódik. Mint mondta, a házhoz közeli játszótér biztosan tetszeni fog lányainak.Török Erika is átvehette lakáskulcsait, ő kilenc év alatt legalább négyszer már pályázott szociális bérlakásra az önkormányzatnál. Megtudtuk, két fiával közösen rendezi be a lakást, a karácsony esti vacsorát már a Szillérin készíti el, és csak akkor fog a kislánya betoppanni, amikor már minden elkészült, vagyis az ő karácsonyi ajándéka az új otthon lesz.A lakáskulcsok átadásakor Botka László polgármester emlékeztetett, hogy idén átalakították a szociális bérlakáspályázatok pontozási rendszerét, immár a szociális helyzetet sokkal jobban figyelembe veszik az elbíráláskor. Hozzátette, azt tervezi a város, hogy három év alatt 500 szociális lakást újítanak fel és adnak bérbe. Kardos Kálmán, az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója lapunknak elmondta, a megpályáztatott lakásokat teljesen felújítva adják át, kicserélik a víz- és villanyvezetéket, továbbá szükség esetén új konyhabútort is készíttetnek. Idén félmilliárdot költöttek erre a célra.