50 algyői cég a görög üzem mellett

Elküldte az 5 milliárd forintos beruházás mellett álló cégek listáját is, a névsor elérhető a www.biztonsagosuzem.hu internetcímen.Mint megtudtuk, ezek a cégek készíttették „a beruházás támogatói" aláírással jelölt röplapokat is. A Fidesz algyői szervezete pénteken sajtótájékoztatón jelentette be, feljelentést tesz e röplapok miatt, amelyek a párt szerint valótlan állításokat fogalmaznak meg . A feljelentéstől azt várja, kiderül, kik készíttették e szóróanyagokat.Dóra Csaba a lapunkhoz küldött közleményben kijelenti: az engedélyező hatóságok biztonságosnak találták az üzem terveit, a beruházás az algyőiek egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. A beruházás ellenzői viszont „eddig egyetlen értékelhető szakmai érvet sem tudtak felhozni a befektetés ellen. Kommunikációjukban a valótlan, szándékosan félrevezető információkkal az algyőieket csak megfélemlíteni akarták" – érvel Dóra Csaba Ha az algyőiek többsége igennel voksol a népszavazáson, 100 embernek 30-50 évre biztos munkahelyet jelentő üzem indulhat el. „Az ipari parkban működő cégek – a görög befektető nyilatkozata szerint – részt vehetnek az 5 milliárd forintos beruházásban. Ezen túl a cégek több kedvezményt (pl. ingyenes vagy kedvezményes gőzt stb.) is kapnának a befektetőtől. A nagyközség pedig évente 40-45 millió forint többletbevételhez juthatna."Dóra szerint érthetetlen, hogy a helyi Fidesz-szervezet szembemegy a kormány határozatával, amely a nemzetgazdaság számára kiemelt jelentőségű beruházást támogatja.