50 éves osztálytalálkozó a rókusiban

Fotó: Török János

A „Szeged híres város" refrénű dalt is elénekelték az 1968-ban ének-zenei tagozaton végzettek a Rókusi Általános Iskolában tartott szombati osztálytalálkozón. Huszonöten jártak az osztályba, közülük 15 lány, és mint a találkozó egyik szervezőjétől, Mózes Ervin címzetes főjegyzőtől megtudtuk, több mint egyharmaduk a zenei pályát választotta. Két egykori tanáruk, Végvári Terézia és Révész István is elkísérte a csapatot, akik Kókai Gyula jelenlegi iskolaigazgatóval bejárták az intézményt.A rókusiban az első énekes osztály 1954-ben indult, és ahogy az iskola történetében is olvasható, a mindennapos énekórákkal Kodály Zoltán álma, az „Éneklő Magyarország" egy kis szigete költözött az intézmény falai közé.Érdekesség, hogy az 1830-ban alapított iskola a szegedi nagy árvíz után Rókus városrészben, a Kossuth Lajos sugárúton 12 tanteremmel és tornateremmel 1893-ben nyitotta meg kapuit. Az alapítás után száz évvel később pedig újabb jeles dátum kötődik hozzá, 1930. október 25-én a rókusiban avatták fel az 5000. klebelsbergi népiskolai helyiséget. Homlokzatán fehér márványtábla hirdette, hogy Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter a szegedi kül- és belterületen 5000 népiskolai tantermet és tanítói lakást épített, mely a Kossuth Lajos sugárúti épülettel vált teljessé.