50 ezret fizetnének a megszökött Béláért

Béla. Őt keresik.

– Nagyon hiányzik nekünk Béla. Aranyos, barátságos, jámbor természetű, bárki megsimogathatta, még a szomszédokhoz is mindig átkísért – mesélte Mészáros Gyuláné az ötéves, barna, ivartalanított fóka sziámi macskáról, amelyik március végén tűnt el petőfitelepi otthonukból.

Gazdija és társai is várják haza Bélát. Fotó: Frank Yvette

Béla aznap esett át az ivartalanító műtéten, de pár órával később annyira nyávogott a szabad levegőre vágyakozva, hogy a családfő kiengedte. Akkor veszett nyoma. Mint Erzsike elmondta, a cica korábban is gyakran kijárt csavarogni, de enni mindig hazament. A család másik két macskája, Nyafi és Tücsi is hazavárja a legidősebb macskát. Azóta őket is csak szigorú felügyelettel engedik ki a házból.

Amikor még édes hármasban...

– Olyan érzésünk van, hogy még életben van, és valaki befogadta – hangsúlyozta a kisnyugdíjas nő, aki krónikus betegséggel küzdő férjével és fiával együtt először a helyi állatvédő szervezeteket hívta, majd szórólapokat tűztek ki a környező utcákba és buszmegállókba – eredménytelenül. A szomszédokat is végigjárták, de ők se látták Bélát. Lapunk Csörög rovatában is keresték a kék szemű cicát, de csak egy hívást kaptak. Találtak ugyanis egy másik barna sziámit Petőfiteleptől messzebb, de kiderült, hogy az lány.

– 10-12 ezer forintért vettük még kiskorában, de nekünk sokkal többet ér – mondta Mészáros Gyuláné. Bár a család kevés pénzből él, Béla igazi családtag, így komoly, 50 ezer forintos díjat tűztek ki, amit a nyomravezetőnek vagy megtalálójának fizetnének ki.