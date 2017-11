50 felújított lakás talált bérlőre

– Remélem, hogy a karácsonyfát már az új lakásban állíthatják föl – mondta Kardos Kálmán, az IKV vezérigazgatója a Belvárosi mozi nagytermében, ahol a szeptemberben kiírt szociális bérlakáspályázat eredményhirdetését tartották. Az IKV vezetője elmondta, eddig még soha nem fordult elő, hogy egyszerre 50 felújított önkormányzati bérlakást is ki tudjanak adni a szociálisan rászorulóknak.



Az 50 lakásra 274 pályázat érkezett, akik most kimaradtak, januári pályázaton próbálkozhatnak újra. Kardos Kálmán felhívta az új bérlők figyelmét, hogy vigyázzanak a felújított lakásokra, a szomszédokkal legyenek jó viszonyban, a lakbért pedig határidőig fizessék be – akkor jó ügyfelei lesznek az önkormányzati cégnek. Az eredményhirdetésen emlékeztettek arra is, hogy idén júniusban úgy módosították az elbírálási szabályokat, hogy a szociális szempontok a korábbinál nagyobb hangsúlyt kaptak, mint a jövedelmi viszonyok, illetve hogy most először nem konkrét lakásokra pályázhattak, hanem az összesre – így aki kevesebb pontot kapott, az is hozzájuthatott olyan lakáshoz, amire a pontszáma elég volt.