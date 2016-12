54 család karácsonyát tették szebbé olvasóink

Fotó: Karnok Csaba

Soha nem látott mértékű összefogás kezdődött azokért a családokért, amelyeket beküldött pályázataik alapján kiválasztottunk, közel 5 millió forint érkezett számlánkra. Így az eredetileg tervezett 100 ezer forint helyett 150 ezer forintot tudtunk adni minden családnak. Ráadásul, mivel ilyen sok pénz gyűlt össze, lehetőségünk volt arra is, hogy a kiválasztott 24 családon felül további családoknak segítsünk. Akciónknak lett egy 25. támogatottja: egy olyan család, ahol az édesanya haldoklik, két kisiskolás gyermekét így legidősebb, 29 éves fia neveli.Nem ők voltak azonban az egyetlenek, akiken már akciónk lezárása után segítettünk. A rotarystákkal összefogva támogattunk egy családot, amely Subasán áram nélkül várta a karácsonyt. Díjtartozásukat, 157 ezer forintot és a bekötési díjat közösen fizettük ki, december 23-án be is kötötték nekik az áramot. Emellett segítettünk egy csanádpalotai idős hölgynek is, aki sírva hívott bennünket, hogy nincs mit ennie, és segítségre sem számíthat. Neki karácsony előtt két nappal élelmiszercsomagot küldtünk.Nem csak ezeknek a családoknak lett szebb azonban a karácsonyuk, hiszen idén is szegedi rotarystákkal közösen jótékonykodtunk – ők 25 családnak adtak fejenként 100 ezer forint értékű adományt. Az ő támogatottjaikkal együtt így a Délmagyarország–Rotary Adventen összesen 54 család kapott támogatást, hogy szebb, nyugodtabb karácsonyt ünnepelhessenek idén. Akciónk nem lehetett volna sikeres, ha olvasóinkkal együtt nem álltak volna mellénk még cégek, illetve magánszemélyek. A Délmagyarország– Rotary Advent mind a több mint félszáz támogatott családja kapott egy hatalmas élelmiszercsomagot, benne zöldséggel, gyümölccsel, tésztával és karácsonyi süteményekkel. Minden, a Délmagyarországban bemutatott család kapott egy fenyőt, amelyet a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat ajánlott fel és szállított ki nekik. A Délmagyarország támogatott családjait a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat munkatársai szállították otthonukból a Klauzál téri ünnepségre, majd onnan haza.A Délmagyarország–Rotary Adventet számos cég segítette a Klauzál téren egy-egy család támogatásával, valamint pénzadománnyal. Rajtuk kívül a jótékonysági akcióhoz az Algyői Halászcsárda, az Art Hotel Szeged, a Hungerit Zrt., a Klaman Farm, a Mező-Ker Kft., a Pálma Reklám Stúdió, a Szegedi Sütödék, a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat, a Szegedi Vadaspark és a Vitay Karchel Store csatlakozott. Mindannyiuknak köszönjük a támogatást.Brutyó Mónika évek óta él áram nélkül három gyermekével, most 220 ezer forintot kaptak, a Hungerittől pedig egy ipari akkumulátort, amíg visszakötik az áramot – aminek 200 ezer forintra becsült költségét szintén a cég fizeti. Így olvasóink adományát nem kell erre költenie a családnak. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Karnok Csaba

Szokolai György a 150 ezer forintos alapítványi támogatás mellé két szőnyeget is kapott, így már nem a csupasz padlón ünnepelnek karácsonykor. A pénz egy részéből tűzifát vettek, így már biztosan nem fáznak az ünnepek alatt. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Frank Yvette

Gyarmatiné Kovács Dominika, akinek van, hogy dönteni kell, a villanyórát vagy a gázórát töltse-e fel és minden munkát, még a pocoklyuköntést is elvállalja, hogy el tudja tartani 5 gyermekét, 160 ezer forintot kapott karácsonyra olvasóinktól. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Török János

Az özvegyen maradt Horváthné Deák Piroska, aki sérült lányát neveli, 160 ezer forintot kapott, és ami még nagyobb segítséget jelent számukra: egyelőre maradhatnak a szolgálati lakásban – amit férjének utaltak ki –, amíg egy másik, önkormányzati bérlakást kapnak.( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Karnok Csaba

Dudás Gyöngyiék, aki saját lánya mellett két unokáját is neveli másfél éve, a 150 ezer forintos támogatás mellé élelmiszercsomagot is kaptak magánszemélyektől és a Gyógyító Mosoly Alapítványtól.( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Török János

Bernát Zsuzsanna, aki elhagyta gyermeke apját, anyaszálláson él egy éve a kétéves Kiarával,160 ezer forintot kapott alapítványunktól olvasóinknak köszönhetően. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Török János

Dolgosak és igényesek magukra, mégis közmunkásként kénytelen boldogulni Császár Edit és 24 éves lánya. A 150 ezer forint mellé tüzelőt és élelmiszercsomagot kapott. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Karnok Csaba

Az amputált lábú Kecze Ferencen - egyik keze lebénult és mindkét lábát amputálták - és családján szintén rengetegen segítettek. Összesen 260 ezer forintot tudtunk átadni nekik, emellett egy olvasónk rajzkészlettel is meglepte a fiúkat, egy vendéglő pedig karácsonyi ebéddel.( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Karnok Csaba

Az agydaganattal küzdő édesanya, Kovács Apollónia 163 ezer forintot vehetett át olvasóink jóvoltából. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Kuklis István

A makó-rákosi Szabó Istvánnak összesen 200 ezer forintot adtak össze olvasóink. Volt, aki az udvarukon hagyott csomagot. A család maga is segítette alapítványunk gyűjtését: Szeged Első Szeretetkuckójába ők is küldtek plüssöket. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Karnok Csaba

Podonyi Antalné Katalinnak és élettársának 170 ezer forint értékben vásároltunk tűzifát és egy kályhát, amit már karácsony előtt be is üzemeltek. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Török János

A gyermekeit egyszobás albérletben nevelő Vecseri Tímea 160 ezer forintot kapott, amikor pedig bejöttek a Klauzál téri ünnepségre, oda is rengeteg csomagot hoztak nekik a női klinikán dolgozó nővérek élelmiszerrel, karácsonyi díszekkel. Emellett egy vendéglőtől karácsonyi ebédmeghívást kaptak, egy kollégánktól pedig egy televíziót.( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Antal Sándor

Pál Jánosné és családja 180 ezer forintot vehetett át karácsony előtt. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Kuklis István

Urbán Gyöngyi 170 ezer forintot vehetett át, emellett tűzifát, tartós élelmiszereket, ruhákat és sok édességet is vittek nekik a jóakarók. Gyerekei megkapták a vágyott lovas és delfines legót is.( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Török János

Szamkóné Chmilofski Zsuzsanna - aki 24 évig keményen dolgozott, de aztán lebetegedett, most ennivalóra sincs pénze és lányát édesanyjára bízta, hogy legalább ő ne nélkülözzön - 160 ezer forintot vehetett át, így karácsonykor már az ő hűtője sem áll üresen. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Kuklis István

Balázs Jánosné is átvehette lapunk olvasóinak adományát, 150 ezer forintot, a kislányok játékokat is kaptak. Szerény körülményei miatt nehezen tudja a család biztosítani a diétás étrendet a magyarcsanádi óvodás, Balázs Eszter Tirza számára. A kislány neveléséről az édesanyja az apa nélkül kénytelen gondoskodni.( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: DM

Mészáros Bélánénak szintén átadtuk olvasóink jóakaratforintjait, 150 ezer forintot. A mindszenti Mészáros család bevételének nagy részét elviszi a tartozás. Téli tüzelőjük is hitelből lett. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Török János

Kollár Jánosnak és családjának 190 ezer forintot adhattunk, emellett pedig a tehetséges gitáros fiú, Martin megkapta az IH Rendezvényközpont 250 ezer forintos ösztöndíját is , amelyet zenei tanulmányaira fordíthat. Cikkünk hatására Jánosra ráadásul rátalált testvére, akivel évekkel ezelőtt megszakadt a kapcsolata. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Török János

Őrhelyi Ágnes és fia, Patrik a 150 ezer forint mellé egy ünnepi ebédet is kapott egy vendéglőtől. A tízéves Patriknak a mostani a negyedik otthona. Egykori állami gondozott édesanyjával állandóan a jobb boldogulás miatt költözködnek. Ágnes alig harmincéves, de sokadszor veselkedik neki egy új életnek.A tízéves Patriknak a mostani a negyedik otthona. Egykori állami gondozott édesanyjával állandóan a jobb boldogulás miatt költözködnek. Ágnes alig harmincéves, de sokadszor veselkedik neki egy új életnek. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Kuklis István

A lányát egyedül nevelő vak Kovács Máté 200 ezer forintot kapott a címzett támogatásoknak köszönhetően. Emellett mikrót és kerékpárt vittek nekik, lánya egy tabletet is kapott, egy magánszemély pedig 100 ezer forint készpénzt vitt nekik, és a házat is kifestette még az ünnepek előtt.( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Kuklis István

Neparáczki Jánosné 160 ezer forintot vehetett át olvasóink jóvoltából, emellett fia kapott egy számítógépet is. Két banki hitelt határidő előtt törlesztett a kiszombori Neparáczki házaspár, a harmadikból viszont, amit azért vettek fel, hogy tartósan beteg fiuk igényéhez átalakítsák otthonukat, adóssághegy lett. Azért, mert a szülők, akik addig keményen dolgoztak, elvesztették a munkájukat.( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Török János

Az öt gyermekét egyedül nevelő Déginé Szabó Gabriella 170 ezer forintot vehetett át az élelmiszercsomag mellé a címzett támogatásoknak köszönhetően. Gabriella kiadta részeges férje útját, azóta egyedül neveli öt gyermekét, tartásdíjat pedig csak kettő után kap, munkája nincs. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Karnok Csaba

Vincze Gabriella 230 ezer forintot vehetett át a címzett támogatásoknak köszönhetően, és úgy tűnik, lakásproblémájuk is megoldódik.Gabriella egyéves, leukémiás kisfiát, Norbit neveli egyedül. ( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Karnok Csaba

Fotó: Karnok Csaba

Suhajda Tibor családja huszonötödikként került a támogatottak közé. Az édesanyjuk súlyos betegsége miatt családfővé és apává előlépett 29 éves férfinak is tudtunk karácsony előtt 150 ezer forintot adni, két kistestvérét pedig megleptük azokkal a játékokkal, amelyekre vágytak: egy fürdethető babával és egy filctollgyárral.( Róluk készült írásunkat itt találja>>

Fotó: Kuklis István

Hekli Angéla a rengeteg címzett felajánlásnak köszönhetően 280 ezer forintot kapott alapítványunktól, ezt egy anonim felajánló további 100 ezer forinttal toldotta meg.( Róluk készült írásunkat itt találja>>