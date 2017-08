556 millió a szabadtéri idei jegyárbevétele, a jövő évad belépőinek közel tíz százalékát eladták

– A nézőszám némileg csökkent, mintegy 4515 nézővel kevesebb érkezett, ami 6,25 százalékos csökkenést jelent – magyarázza az igazgató. – A fenntartó kérésére ugyanis nem terveztünk Újszegedre programot, de reméljük, hogy nem húzódik el túlságosan a rekonstrukció. Azzal tudtuk még ellensúlyozni a kiesést, hogy magasabb árkategóriában több jegy kelt el: a Dóm téri látogatottság nőtt 1505 fővel.

Legalább 350 fős stáb dolgozik egy-egy előadás estéjén, beleértve a műszakiakat, a kórust, a zenekart, statisztériát, biztonságiakat, ültetőket is – a nagy részük szegedi.

– Nagyobb bevételekkel dolgozunk 2013 óta, de súlyosabb kiadásokkal is – szögezi le Herczeg Tamás, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója. – A színpad és a 4000 fős nézőtér minden évben jóformán a semmiből nő ki; csak a raktározási költségünk évente 20 milliós nagyságrendű, az esténkénti térköltségeink pedig meghaladják a 20 millió forintot. A százmilliós, látványos produkciók színpadra állítása esetén is szükséges ekkora bevétel.A több mint 556 milliós idei jegyárbevételt az újszegedi játszóhely nélkül tudták megvalósítani – a Kálvária sugárúti játszóhely a terveiknek megfelelően biztosította a repertoár színességét, de nem pótolhatta a maga 200 fős nézőterével az újszegedi 1250 férőhelyet.Szerencsés, hogy az időjárás miatt sem maradt el előadás, és csak egyetlen esőnapot kellett tartaniuk A notre-dame-i toronyőrből.– Az elektronikus beléptetőrendszernek köszönhetően jól látszott, hogy mindössze száz jegyvásárló nem jött el vagy nem adta át valaki másnak a belépőjét – árulta el. – Mi magunk is támogattuk, hogy aki nem tudott visszajönni a pótelőadásra, az el tudja adni a jegyet, hiszen nagy volt rá a kereslet. Közel ezer bejegyzésben élénk kereskedelem folyt az internetes platformjainkon.– Nem titok, hogy a szabadtéri alapját elsősorban a városban működő művészeti együttesek jelentik – jelenti ki Herczeg Tamás. – Sajnos az egyeztetések egyre nehezebbek, például a színház nyári vendégjátékai mellett nehezen tudunk osztozni a meglévő humán erőforráson. A színház ambícióit sem lehet elvitatni, de annál nagyobb sikert, hogy több tízezer embert vonzunk Szegedre, nem hiszem, hogy bármilyen külföldi vagy belföldi fellépés adhat.A számok már a következő évad népszerűségéről is árulkodnak, az augusztus elején kezdődött jegyértékesítés várakozáson felül halad: alig egy hónap alatt már közel tíz százalékát eladták a belépőknek.