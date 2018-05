55 éve a konyhán Csiszár István: Falusi gyerekként tanult meg főzni - díjjal ismerte el munkáját az iparkamara

Több mint ötvenöt éve vendéglátós az ásotthalmi származású Csiszár István. Fotó: Karnok Csaba

Munkásságát a közelmúltban az iparkamara is elismerte és díjazta. Fotó: Karnok Csaba

– Nagyon egyszerű. Falusi gyerek vagyok, és muszáj volt már gyerekként rengeteget főznöm. Édesanyám sokat betegeskedett, hetedik-nyolcadikos koromban már én főztem az öcsémre, magamra és apámra. Úgy döntöttem, hogy kipróbálom a szakácsszakmát. Csodálkozott is az egész falu, azzal csúfoltak, hogy ez női szakma. Ásotthalmon a fiúk közül mindenki gépész akart lenni, meg orvos. Én vagyok az első a faluból, aki bekerültem a szakácsiskolába – idézte fel pályája kezdetét a 69 éves Csiszár István, akinek munkásságát a közelmúltban a kereskedelmi tagozat díjával értékelte a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.Csiszár István 1963-ban került a Hágiba, ami akkoriban az ország egyik legjobb képzőhelye volt. – A Csongrád Megyei Vendéglátóipari Vállalatnál lehúztam 36 évet. A mai napig ott lennék a Hágiban, ha nem szűnik meg. Az annyira jó csapat volt, hogy még most is együtt lennénk. Amikor két éven át újították fel a Hágit, átkerültem a Bartók Béla téri hidegkonyhaüzembe. 1976-ba átmentem a Szeged étterembe séfnek, ahol 1984-ig dolgoztam. Akkor újra a hidegkonyhára kerültem. 1976-ban mesterszakács lettem, majd egy évig jártam Budapestre, ahol a Budapest Körszállóban megtanultam a húsos tálak készítését. Utána egész Csongrád megyében mi gyártottuk a hidegtálakat – folytatta a mesterszakács, aki 1993-ban lett vállalkozó, 1997. június 4-én nyitotta meg Domaszéken a Rózsakert vendéglőt és hidegkonyhaüzemet.1998 óta tagja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. A kamarai munkában elsősorban a szakképzési területen vesz részt. Több mint 80 tanuló készült fel vállalkozásában a gyakorlati vizsgákra.– Nem szeretek dicsekedni, én csak tettem a dolgomat. Ma is 5 órakor keltem, mint 55 éve mindennap. Ez a szakma most is szép, de nehéz, és sajnos munkaerőhiánnyal küzdünk – tette hozzá.A domaszéki Rózsakert vendéglő falát elismerések, oklevelek díszítik, köztük az egyik a közismert étteremkalauz, a Gault&Millau 2014-es értékelése, amelyen a következő olvasható: „Az elmúlt fél évszázad hagyományaira építő magyar konyha. A filézett pontyhalászlé továbbra is a környék legjobbjai közé tartozik. A lé passzírozott, homogén. Színe szép, ízhatása friss. Benne friss pontydarabok, ikra és haltej."Ez azért számít hatalmas elismerésnek, mert 2013-ban robbantotta ki az étteremkalauz a halászlévitát, amikor az összes szegedi és egy kivétellel a bajai halászcsárdák levét lehordta a sárga földig (2013. november 27.:). A helyzet egy év múlva sem változott. Akkor azt nyilatkozta lapunknak Uj Péter újságíró, a Gault&Millau étteremkalauz egyik munkatársa, hogy még nem evett épkézláb halászlevet (2014. augusztus 6.: