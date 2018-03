55 éve nem volt ilyen hideg, mégis sokan az utcán vészelték át a mínusz 20 fokos hideget - galéria

21-en fagytak meg



Európa-szerte szedi áldozatait a kemény tél. Kedden és szerdán két nap alatt csaknem kétszázan hűltek ki végzetesen az Európai Unió országaiban, közülük 140-en a kelet-európai tagállamokban, illetve Ukrajnában. Magyarországon vasárnaptól szerdáig, négy nap alatt 21-en fagytak meg, többségükben fűtetlen lakásokban, illetve kórházba kerülésük után, mert már nem tudtak segíteni rajtuk. Az áldozatok többsége magára maradt idős, beteg ember volt, illetve nyomorban élő személyek – jelentette a Magyar Szociális Fórum csütörtökön. A fagyási sérülés elsősorban a lábakat, kezeket, orrot, füleket veszélyezteti, ám komolyabb lehűlés esetén külső segítség nélkül nincs esély a fagyhalál elkerülésére.

Jön az ónos eső



– Ötvenöt éves hidegrekord dőlt meg csütörtökre virradóra Szegeden. Ezen a napon 1963-ban mínusz 14 fokot mértek. Tegnap a Bajai úti állomásunkon mínusz 19,5 fok volt, de szélvédett helyeken mínusz 20 fok alá is csökkenhetett a hőmérséklet. Csütörtökön volt a mélypont, innentől kezdve fokozatosan melegszik a levegő – tájékoztatott Bozóki László, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa. Aggodalomra adhat okot, hogy a legfrissebb modellek szerint szombat reggelre ónos eső várható. A jövő hét közepén viszont már 7-8 fok lesz, és elolvad a hó. Érdekesség, hogy március 1-jén az abszolút országos melegrekordot Szeged tartja, ahol 1934-ben 19,8 fokot mértek ezen a napon, azaz közel negyven fokkal melegebbet, mint csütörtök reggel.

Tari Antal 12 éve utcai szociális munkás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegedi csoportjánál. Régi ismerősként köszönti a szegedi hajléktalanokat. Szerda este, a mostani tél leghidegebb éjszakáján kísértük el Antalt és kollégáját, Kerekes Krisztinát. Az utcai szolgálat munkatársai meleg teát és takarót vittek azoknak, akik a legfagyosabb estét is a szabad ég alatt töltötték.Szerkesztőségünk mögött, a Szabadkai úton több kunyhó is áll, az egyikben Csurár Irénke él, akiről már többször írtunk lapunkban. – Irénke, hoztunk teát – szólongatta Antal, de Irénke szerda este fél hétkor már aludt, nem jött elő a sátrából. A másikból egy szál pólóban és pulóverben bújt elő Soós József. Neki és az összes többi fedél nélkül élő sorstársának is feltettük a kérdést, miért nem megy be a szállóra, amikor ennyire hideg van. Mindannyian szűkszavúan válaszoltak. József annyit mondott, „ott nem lehet megmaradni", és már verekedésekről is hallott. – Jövő héten elmegyünk a tüdőgondozóba. Ha nagyon fázna, tudja, hova kell menni! Öltözzön fel jobban! – szólt rá Antal, és már indultunk is tovább egy még kiszolgáltatottabb helyzetben lévő emberhez.Kornél az Attila utca elején, a boltív után balra lévő, két épülettömb tövébe húzódva próbált meg aludni. A több réteg takaró alatt menedéket kereső férfi a hideg mellett démonaival is küzd: magában beszélt, éppen valamilyen detektívnőkről mesélt. A szociális munkás a legfelső réteg, keményre fagyott, hóval borított takarót leemelte Kornélról, hogy odaadja neki a két újat.– Egyáltalán nem fázok. Jegesmedve vagyok – viccelődött Kornél. A 41 éves férfi világutazónak mondta magát. – Pár hónapja élek itt, az utcán. Bejártam egész Európát, összevissza – magyarázta. Az éjjel, alvás közben is napszemüveget viselő férfi azt mondta, műholddal vetítenek neki valamit, azért kell viselnie a szemüveget. – Kornél, ne vegye zaklatásnak, de reggel jövök, és megnézem, megfagyott-e – búcsúzott tőle Antal.– Ez magának hideg? Én mínusz 27 fokot kibírtam hálózsákban-pulóverben. Nem fogok bevonulni, ki fogom bírni. Ha nem, akkor így jártam. Mindenki tudja, az k.rva szentség, hogy én vagyok a legnagyobb túlélő – mondta határozottan György, aki a Huszár Mátyás rakpart lejárója alatt húzta meg magát. Fotózni nem engedte magát, de a máltaisoknak megköszönte, hogy jöttek.A Püspök utca Kossuth Lajos sugárúti sarkához közel bőröndjén ülve Sándor szalámit falatozott kiflivel. A Novotel árkádja alól, a Glattfelder Gyula térről költözött át.– Sándor, most jut eszembe, van levele – hozta az iratot Antal. A lakcím nélküliek bejelentkezhetnek a máltaisok Csanádi utcai központjába, így megkapják a hivatalos leveleket. A 49 éves férfi tavaly a mínusz 20 fokban is kint volt az utcán. Azt mondta, semmire sincs szüksége. Továbbálltunk.Az Állomás utcai elhagyatott, egykori MÁV-ingatlanokban több hajléktalan él. Az egyik különálló épületből György kiabált ki: – Nem megyek sehová, jó itt nekem. Nem akarok közösségbe lenni. – Akkor nem zavarjuk – válaszolta Antal, majd benéztünk a hangárba, ahol hidegebb volt, mint kint. A Katolikus Karitász már megelőzött minket, tőlük kaptak teát az Állomás utcaiak. Bélát sikerült csak felébresztenünk. – Nem megyek be szállóra! Szerinted, ha bemegyek, reggelre meglenne a kabátom? – kérdezte a férfi a szociális munkást. Azt mondta, ő sem fázik. – A Don-kanyarban, meg Szibériában hidegebb van – tette hozzá. Béla három éve az Állomás utcai hangárból jár közmunkára. – Ennyire elég az az 50 ezer forint – mutatott körbe.A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegedi csoportja 80 hajléktalannal tartja a kapcsolatot. Tari Antal azt tanácsolta, ha valaki a hidegben alvó hajléktalant lát, oda kell menni hozzá, meg kell szólítani. – Ha nem ébreszthető, hívjunk mentőt. Ha igen, meg kell kérdezni, miben segíthetünk. Ha azt mondja, semmiben, akkor annyi. De az senkinek sem segítség, ha valaki betelefonál, hogy a buszról látott valahol egy utcán alvó hajléktalant – hangsúlyozta a szociális munkás.