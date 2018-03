55 éves napi hidegrekord dőlt meg Szegeden, de a kátyúzás a kemény mínuszban sem szünetelhet - fotók

"Ezt a képet most lőttük a lakásunk ablakából. Az éjjel -12 fok volt, szerintem most sincs több -7 foknál. A Csillag téri körforgalomban pedig aszfaltoznak! "

Kátyúznak a Csillag téri körforgalomban. Fotó: olvasó-tudósító

- írta olvasó-tudósítónk kora délután, 14.30 körül. Utánanéztünk: valószínűleg hidegaszfalttal dolgoznak. 5 fok alatt nem használhatnak az útjavítók meleg aszfaltot, kátyúzni viszont ilyenkor is kell, hiszen eszi az utat a fagy,

Korábban írtuk:

Csongrád és Békés megyében péntek estétől ónos, fagyott esőre kell számítani. Az előrejelzések szerint péntektől országszerte változó intenzitású és halmazállapotú csapadék, pénteken és vasárnap ónos eső is várható a déli határ mentén.Ezért a szakemberek arra kérik az autósokat: a következő napokban is fokozott óvatossággal közlekedjenek és csak megfelelő téli gumikkal induljanak útnak - emelték ki. - áll a Magyar Közút- Bozóki László a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa tájékoztatása szerint 55 éves napi hidegrekord dőlt meg Szegeden, 1963-ban mínusz 14 fokot mértek március elsején. Ma reggelre mínusz 19.5 fokig csökkent a hőmérséklet Szegeden - de a szélvédett helyeken mínusz húsz foknál is hidegebb lehetett.Aggodalomra adhat okot, hogy a legfrissebb modellek szerint szombat reggelre ónos eső várható. Érdekesség, hogy a napi abszolút országos melegrekordot Szeged tartja, ahol 1934 március elsején 19.8 fokot mértek.Pernyész László szerint a mostani tél leghidegebb éjszakáját ma a legfagyosabb reggel követi. A Szegedi Magaslégköri Obszervatórium meteorológusa elmondta: a derült éjszakának és a hat centiméteres hótakarónak köszönhetően március első napján „durva" reggelre ébredünk: mínusz 17 fokig is lehűlhet a levegő csütörtök hajnalra.– A jövő hét elején már nulla fok fölé melegszik a levegő, olvadni kezd a hó – mondta a szakember. Egy éve még, 2017. február 28-án Csongrád megyében majdnem két fokkal megdőlt az országos maximum-hőmérséklet rekordja: Kiszombor állomáson 21,6 fokig emelkedett a hőmérséklet.A l eghidegebb reggelre Baranya megyében, egész pontosan Sátorhelyen ébredhettek : ott mínusz 20 foknál is hidegebb volt - adta hírül a Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök reggel. A mínusz 24,6 fokos hidegre legutóbb 55 éve volt példa március elsején: bár 1963-ban Lentiben még ennél is fagyosabb volt a hangulat, ugyanis mínusz 27 fokot mértek.Pénteken újra havazás várható, de az ország déli részén nem zárható ki az ónos eső sem.