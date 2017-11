55 párlattal neveztek az idei mórahalmi pálinkaversenyre

Néhány párlat a pálinkaverseny 55 nevezője közül. Fotó: Móranet TV

A programok 14 órakor kezdődnek. Lesz gyermekeknek szóló bábjáték, vándormuzsikus népmese, fellépnek a mórahalmi ugrókötelesek és countrytánc-bemutató is szórakoztatja a vendégeket. A rendezvény ideje alatt kézművesvásár, településiértéktár-bemutató, valamint pálinka- és párlatkóstoló várja az érdeklődőket. A pálinkaverseny egyik szervezője, Stampf Mariann, a Móra-Tourist Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy idén is nagyon jó minőségű pálinkák és párlatok érkeztek az ország minden részéből és a határon túlról is. A zsűri 55 nevező közül választotta ki a legjobbakat. Amint kisül a tepertő, úgy kínálják kóstolásra a pálinkák mellé, majd 17.30-kor kezdődik a rendezvény csúcspontja: az év legjobb pálinkájának, párlatának kihirdetése. Az estét tűztáncshow, majd 20 órától Dobrády Ákos koncertje zárja.