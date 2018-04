57 millió forint a felzárkóztatásra

Cél, hogy a felzárkózás feltételei ne csak országosan, hanem települési, járási és megyei szinten is kialakuljanak. Fontos, hogy segítsék a periférikus települések lakosainak életét, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést.A program legfőbb célja a romák, a mélyszegénységben élők problémáinak feltárása, a beavatkozás hatékonyabbá tétele. Mindezt úgy, hogy kapcsolódjon a megyében megvalósuló fejlesztési, felzárkóztatási programokhoz. A december elején indult 3 éves projekt ünnepélyes nyitórendezvényét szerda délelőtt tartották Szegeden. Az első fórumülésen az együttműködési megállapodást is aláírták a résztvevők. Kakas Béla , a megyei önkormányzat elnöke házigazdaként a program gyakorlati fontosságát hangsúlyozta, és úgy vélte, akinek mélyszegénységben élő ember kerül a látómezőjébe, annak érzelmi intelligenciája is fejlődik.Szabó-Fazekas Ildikó az EMMI képviseletében a felzárkóztatási stratégia alapelveiről beszélt, és arról, milyen fontos a szemléletváltás a romák és a nem romák közötti kapcsolatban. Szerinte kiemelt feladat a munkába járás támogatása és a foglalkoztatási lehetőségek bővítése. ​Márton Zoltán osztályvezető az esélyegyenlőséggel kapcsolatban elmondta, vannak területek Magyarországon, ahol 100 háztartásra 15 foglalkoztatott jut, míg hazánk boldogabbik felén ez a mutató akár 150 is lehet. Szerinte a felzárkóztatás lényege, hogy ne örökölje a születési lottón elnyert helyzetét a gyerek – és a korai fejlesztő rendszerből senki se csináljon gyerekmegőrzőt.