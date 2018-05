600 festmény közül válogattak a biennáléra

A szakmai zsűri, Nátyi Róbert és Nagy Imre művészettörténészek, valamint Hérics Nándor képzőművész több mint hatszáz alkotás közül válogatott a biennáléra. Végül közel 80 mű került a listára: ezeket a képeket a meghívott művészek alkotásaival együtt láthatják a Reök-palotában június 7-étől július 7-éig az érdeklődők.



Amint befejezik az épület belső felújítását, máris elkezdődik a teremrendezés a biennáléra. Sokat utaznak a művek, mire megérkeznek a Reök-palotába: miskolci és zalaegerszegi alkotó is szerepel a beválogatottak listájában. Természetesen Csongrád megyei alkotóknak is gratulálhatunk: többek között Sejben Lajos, Zoltai Attila, Sinkó János és Ágoston Lóránt képeit láthatják majd a REÖK-ben.



A seregszemle rendszeres látogatói több ismerős névvel találkozhatnak, hiszen nem először sorolja a legjobbak közé a zsűri például Lányi Adrienn, Király Gábor, Jagicza Patrícia Linda és Pataki Ferenc munkáit. Idén is felkértek Kossuth- és Munkácsy-díjas művészeket, így Aknay János, Balla Attila, Vojnich Erzsébet, Hérics Nándor, Nádas Alexandra, Nagy Gábor, feLugossy László, Kántor Ágnes, Végh András, Serényi H. Zsigmond és Vári Dezső alkotásait is megismerhetik a rendezvény látogatói. A korábbi évekhez hasonlóan a június 7-i megnyitón derül ki, hogy kik kapják a XVII. Táblaképfestészeti Biennálé díjait, melyeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Művészeti Akadémia, Szeged városa, valamint több szegedi intézmény és vállalat ajánlott fel.



A megnyitó napján ingyenesen látogatható a kiállítás, de idén meghosszabbítják ezt az időszakot. A szecesszió napja alkalmából rendezett programsorozatnak köszönhetően június 8-ától 10-éig belépőjegy vásárlása nélkül megtekinthetik az érdeklődők a tárlatot.