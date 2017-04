600 kisgyerek ismerkedett az egyenruhások munkájával

– Tudjátok, mi az az elsősegély? – érdezte a Magyar Vöröskereszt egyik munkatársa óvodások egy csoportjától délelőtt a Széchenyi téren.– Igen – hangzott a zajos válasz órusban.– Na mi? – hangzott az újabb érdés, amire né önd volt a felelet.A gyerekeknek végül óvó nénijü súgott; ha valaki rosszul lesz vagy baleset szenved, akkor kell elsősegélynyújtásban részesíteni Kiderült, az egyik kislány a csoportból egyszer már leforrázta a kezét. – ilyenkor azonnal hideg víz alá kell tenni az égett bőrt – hangzott a hasznos taná a vöröskeresztesektől.Péntek délelőtt és kora délután több standon 600 óvodást és iskolást látott vendégül Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága, amely társszerveivel, így a tűzoltókkal, mentőkkel és a vöröskereszttel hívta fel a gyerekek figyelmét a mindennapok során rájuk leselkedő veszélyekre, és megmutattá azokat az aprónak tűnő rizikófaktorokat, melyeken életek is múlhatnak.A szegedi Baross utcai óvoda Manó csoportja lelkesen adta ujj-, és tenyérlenyomatát a bűnügyi technikusoknak, de leginkább a rendőrség fegyverei és ényszerítőeszközei nyűgözté le őket. Egy Star Warsos pulcsiban levő kisfiú boldogan pózolt a rendőrségi pajzzsal és a hosszú gumibottal, ami már-már a Jedik kardját juttatta eszünkbe – lézercsóva nélkül. Ez a helyszín még az óvó néniknek is igen tetszett, még ő is szívesen pózoltak a pajzzsal és gumibottal a kezükben.Volt kerékpáros ügyességi verseny és KRESZ-teszt is, valamint egy úgynevezett részeg szemüvegben a gyerekek megtapasztaltá , hogy az alkoholnak hosszabb távon semmilyen jótékony hatása nincsen.