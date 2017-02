600 milliós kárt okoztak a fiktív számlákkal: 30 Csongrád megyei helyszínen házkutattak, 4-en előzetesben

Fiktív számlákkal üzletelő bűnszervezetet számoltak föl a dél-alföldi pénzügyi nyomozók, a cégek a gyanú szerint összesen több mint hatszázmillió forint kárt okoztak az állami költségvetésnek - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-t. Barnáné Horváth Melinda , a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense közölte, az ügyben 13 embert hallgattak ki bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt, közülük tizenegy előzetes letartóztatását elrendelte a bíróság. A 11 emberből 4 Csongrád megyei.A gyanú szerint egy takarmánygyártással foglalkozó cég bűnszervezeten keresztül szerzett be szójaolajat és szójadarát. A cseh és horvát gazdasági társaságoktól vásárolt termékeket magyar cégeken keresztül átszámlázták, hogy a külföldi beszerzést eltitkolják, és így csökkentsék fizetendő áfájukat. Egy tojással kereskedő férfi is ugyanezzel a bűnszervezettel került kapcsolatba. A Lengyelországban vásárolt tojás az ő vállalkozásaihoz is fiktív számlákkal került - tudatta az őrnagy.A pénzügyi nyomozók hét megyében és a fővárosban, összesen 58 helyszínen tartottak házkutatásokat, ezek közül több mint 30 Csongrád megyében volt. Követeléseket, ingatlanokat, járműveket, bankszámlán lévő és a gyanúsítottaknál fellelt készpénzt is zároltak. Intézkedésükkel az okozott több mint 600 millió forintos kár teljes egészében megtérülhet - közölte a sajtóreferens.