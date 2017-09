60 milliárdból fejleszt az egyetem: több ezer új munkahely az ELI mellé települő cégekben

˝Hála istennek, nagy számokról beszélhetünk, ha mindent összeadunk 60-65 milliárd forint jut fejlesztésre˝ - fogalmazott Szabó Gábor rektor és Fendler Judit kancellár. Fotó: Kuklis István

Évtizedek óta tolják maguk előtt a problémákat, nemzetközi színvonalú munka folyik katasztrofális állapotban lévő épületek falai között. Igaz ez az oktatásra és a gyógyításra is – fogalmazott kedden Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora a kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztésekről tartott sajtótájékoztatón. Külön kiemelte a fül-orr-gégészeti klinika épületének rekonstrukcióját és bővítését, valamint a zeneművészeti kar épületének teljes átalakítását, amelyben egy új koncertterem is helyet kap majd.

A fül-orr-gégészeti klinika épülete. Megérett a felújításra. Fotó: Kuklis István

A rektor beszélt az ELI lézeres központ mellett kialakítandó tudományos parkról, ahol akár 3-4 ezer új munkahelyet is teremthetnek a betelepülő cégek. 1,75 milliárd forintból elkezdődhet a terület előkészítése, egy meglévő épület átalakításával megvalósulhat a Science Park első lépése, az inkubátorház építése.– Hála istennek, nagy számokról beszélhetünk, ha mindent összeadunk 60-65 milliárd forint jut fejlesztésre – fogalmazott a rektor, hozzátéve, hogy 2-3 naponta köt együttműködési megállapodást valamelyik céggel az egyetem.

Visszakapja kupoláját a jogi kar is. Fotó: Kuklis István

Fendler Judit kancellár kiemelte: 240 ingatlana van az egyetemnek, ebből nagyon kevés az, ami megfelel a követelményeknek. A zeneművészeti kar épületének állapotát már Bartók Béla is méltatlannak nevezte 1908-ban, a zeneiskola akkori igazgatójának írt levelében. Kormányzati forrásból most mintegy 3 milliárd forintból valósul meg az épület – a Tukats-ház – teljes rekonstrukciója.A kancellár asszony külön is hangsúlyozta az egészségtudományi képzések gyakorlati és elméleti hátterét javító beruházásokat. Ezek egyike a fül-orr-gégészeti klinika, melynek igazgatója, Rovó László lapunk kérdésére válaszolva elmondta, 3 éve megkapták a gyermekellátást is, amivel kezelhetetlen lett a logisztika és az infrastruktúra. – Ez az ház a gyermekklinika fertőzőosztálya volt a 60-as években, nem bírja el a regionális ellátást és a nemzetközi betegforgalmat – mondja a professzor.Megtudtuk, lehetővé válik egy teljesen új tömb felépítése a régi klinika mellett, s ebben helyet kap majd két európai színvonalú műtő is. Így a régi épületben felújított másik kettővel már négy várja majd az ellátásra szorulókat. 2-3 ágyas, saját vizesblokkos szobákat terveznek, és nagy méretű új ambulanciákat alakítanak ki a klinika földszintjén. – A pénzből futja a régi épület renoválására és műszerfejlesztésre is, így a gyógyítás és az oktatás színvonala is eléri majd az európait – hangsúlyozza Rovó László. A fül-orr-gégészeti klinika korszerűsítésére és az új tömb építésére 10 milliárd forint jut.

Klinikai központ



Piffkó József, a klinikai központ orvos igazgatója a szakmai fejlesztésekért felel. – Vannak olyan területeink, amelyek országosan és nemzetközileg elismert centrumok, ezek fejlesztése kiemelt cél, az eddigi színvonal ugyanis sok esetben gátja volt az 21. századi gyógyításnak – mondta a Délmagyarországnak. 4,8 milliárd forintos kormánytámogatással elkezdődhet a klinikai központ – elsősorban képalkotó diagnosztikai – eszközparkjának megújítása.

Kormányhatározat született arról is, hogy 650 millió forintból elkezdődhet az állam- és jogtudományi kar épületének felújítása. Visszaállítják az egykori kupolát és toronyszobát, befedik az udvart, alatta pedig 130 fős előadótermet alakítanak ki.