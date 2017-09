620 millióból újul meg Szeged legrégebbi filmszínháza: százévesen lesz a legmodernebb a Belvárosi mozi

– A terek teljesen átjárhatók lesznek. A most csak kívülről megközelíthető Csőke József és Balázs Béla terembe is belülről lehet majd bemenni. Bevonjuk a térbe a pincét és a volt közjegyzői irodát is – mondta el Jávorszky Iván. A labirintusszerű, kisebb-nagyobb helyiségekkel teli pincében – amelynek legnagyobb helyiségében most a kazánház található – interaktív kiállítási teret alakítanak ki.

– Visszaállítjuk az eredetileg összefüggő teret, úgyhogy a most még itt lévő kutricák eltűnnek innen, és liftes megoldással akadálymentesítjük a lépcsősort. A felújítás természetesen érinti a galériát is – mutatott körbe a Belvárosi mozi aulájában Szabó Éva. A mozi vezetőjét és Jávorszky Ivánt, a mozit üzemeltető Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nkft. igazgatóját arra kértünk, mutassák meg, milyen változásokra számíthatnak a látogatók a moziban a megafelújítás után.A Belvárosi moziban ugyanis két uniós pályázat összesen 620 millió forintos forrásából tervezik a turisztikai és energetikai célú felújítást, amelyhez jövő nyáron fognak hozzá, és a mozi megnyitásának százéves jubileumára, 2020. szeptember 8-ára szeretnék befejezni.A jelenlegi mosdók helyén a felújításba bevont pincétől a padlásig lift visz majd fel, akadálymentes lesz a moziterem és a másik oldalra áthelyezett mosdók is. A kerekesszékkel közlekedőknek a nézőtéren külön helyet biztosítanak, és fülhallgatóval is élvezhetők lesznek majd a filmek. A város legnagyobb mozivásznát, a hangrendszert és a székeket is lecserélik – az új székekből egyet a Zsigmond Vilmos terem bejáratánál már most kipróbálhatnak a nézők. – A nagyterem faburkolatát vagy javítjuk, vagy cseréljük, ez még nem dőlt el, mert féltjük a jelenlegi akusztikát – magyarázta Szabó Éva. A felújításból a színpad sem marad ki.Ebben a Szegedhez kötődő filmes alkotók, Balázs Béla, Zsigmond Vilmos és Csőke József hagyatéka és a mozihoz köthető egyéb muzeális relikviák is helyet kapnak majd. – Élményszerű, interaktív, digitális technikát is felhasználó, izgalmas játszótér lesz, ahol a múlt és a jelen, a műemlék és a 21. századi technika találkozik – magyarázta Szabó Éva a terveket.A korszerűsítés után a kazánház a jelenlegi méretének ötvenedére szűkül, és a felújításban a fűtési rendszer mellett megújul a szellőzés és a világítás is. – Cél az is, hogy gazdaságosabb legyen a mozi üzemeltetése – hangsúlyozta Jávorszky Iván.A két évig tartó felújítás közben a tervek szerint a mozi folyamatosan üzemel. A munkáktól függően az egyes termek egy-egy időszakban zárva lesznek majd, de igyekeznek minél kevesebb kellemetlenséget okozni a mozilátogatóknak.