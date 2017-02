630 forintból hoztuk ki a napi menüt

Céltudatosan költött

A legolcsóbb menük



Szeged legolcsóbb menüjére a Kapocs ételbárban leltünk, ahol a napi kétfogásos zsebbarát menüért 550 forintot kell fizetni. Tegnap árpagyöngylevest és grízes tésztát kínáltak baracklekvárral. Szentesen és Hódmezővásárhelyen a legolcsóbb menü 600 forintba kerül. A maradék 30-80 forintból lehetetlen megoldani a reggelit és a vacsorát, legjobb esetben két-három zsömlét tudunk ennyi pénzből vásárolni.

Három alma, akciósan

– Ez sajnos egy teljesen reális összeg. Én is 2500-3000 ezer forintot hagyok naponta a boltokban, de nálunk ebben az összegben az élelmen kívül a tisztítószerek is benne vannak. Tapasztalatom szerint sokkal jobb egyszerre bevásárolni hetente 16-18 ezer forintért, mint alkalmanként kifizetni egy kisebb összeget. Ha van a konyhapolcon tartós élelmiszer, ahhoz már könnyebb vásárolni valamit – magyarázta Tímea. Az asszony ettől függetlenül nagyon céltudatosan próbálta elkölteni négy személyre a fent említett összeget.– Az alma akciós, így abból vásárolok három darabot. Ezt a lányaim tízóraira vihetik el. Reggelire egy csomag müzlit veszek, két liter tej pedig mindennap elfogy nálunk – magyarázta. Tímea az ebéden és vacsorán sem gondolkodott sokáig.– Egy kiló virslit vásárolok, amit természetesen egyszerre nem tudunk megenni. Ezért a vacsora virsli lesz mustárral és kenyérrel, míg a maradék virslit a másnap ebédre készülő paprikás krumpliba szelem. A paradicsom és paprika már túl drága lenne a paprikásba. Veszek egy félliteres sűrített paradicsomot is. Víz, cukor és tészta van otthon, ezekből remek paradicsomleves lesz – mondta rutinosan. Még tíz deka párizsit is tudott vásárolni, amiből szintén tízóraira készít majd szendvicset. Mindenből a legolcsóbbat vette, egyedül a 189 forintért kínált egész kenyér helyett vásárolt szeletelt kenyeret 209 forintért.– Így sokkal gazdaságosabb, hiszen ezek a szeletek jóval vékonyabbak, mint amiket én tudnék vágni – adott magyarázatot erre a „luxusra". A pénztárnál végül 2508 forintot hagyott, így 12 forintot spórolt az előre kiszámolt összegből.

Luxus volt a sajt



Kipróbáltuk azt is, hogy egy személyre mire elég a 630 forint úgy, hogy minden termékcsaládból szintén a legolcsóbbat vásároljuk meg. Reggelire két darab péksüteményt, 10 deka párizsit, ebédre egy csomag spagettit, egy kicsi tejfölt, másfél liter ásványvizet és egy darab almát, vacsorára egy konzerv májkrém mellé szintén két darab péksüteményt vettünk. A Tescóban tegnap ezt a „menüt" 577 forintból, a Lidlben 635 forintból, míg a Sparban 624 forintból tudtuk kihozni. Az ebéd mellé eredetileg 10 deka sajtot is szerettünk volna vásárolni, de ez sehol sem fért bele a keretünkbe. Egyedül a Tescóban tudtunk megspórolni 53 forintot, amiből egy szerény minőségű Túró Rudit tudtunk venni.

A Príma Novában azt is megnéztük, hogy a különböző élelmiszerekből mennyit tudnánk vásárolni 630 forintból. Minden termékből a legolcsóbbat kerestük. Ennyi pénz tegnap 3,3 kiló kenyeret, 3 és fél liter tejet, 42 deka párizsit, 79 deka virslit, 3,3 kiló almát, 1,4 kiló banánt, 10 darab májkrémet, 4,2 csomag spagettit és 16 darab tojást ért a bevásárlóközpontban.