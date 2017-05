6 éve pokollá vált az életük: a lakók többsége kétszer fizeti ki lakásaik árát, de Solymosiék megúszták

– A férjemnek magas lett a cukra, nekem a szívem rendetlenkedik – Solymosi Lajosné és férje hat éve attól retteg, hogy elárverezik a fejük fölül azt a lakást, amelynek az árát egyszer már kifizették a társasházat építő L. Gábor vállalkozónak. A lakók lidérces álma akkor kezdődött, amikor kiderült, hogy a több társasház felépítésére is hitelt felvevő vállalkozó nem törlesztette adósságát a banknak, így az a már a lakásokba is beköltözőktől követelte a 450 millió forintos keretjelzálog összegének kiegyenlítését. Lapunk 2011-től többször is írt az ügyről, amikor a kutyaszorítóba került lakók megkeresték szerkesztőségünket. Kiderült, hogy a lakásokat megvásárlók különböző összegeket befizettek az építési vállalkozónak, ám az nem egyenlítette ki a banki követeléseket, így előfordult, hogy egy teljes összeget már befizető tulajdonostól még egy lakás árát kérte a pénzintézet.A hat évig tartó pereskedésben kiderült, hiába fizettek a tulajdonosok, mivel a szerződésekben, még ha nem is az első oldalon, de szerepelt a keretjelzálog bejegyzése. Így hiába a fizető lakók igazsága, jog szerint nekik kell helytállni a követelésekért, akkor is, ha időközben a vállalkozóról kiderült, hogy több hasonló projektet próbált lebonyolítani, legalább öt cégét felszámolták, még büntetőeljárásban is felelnie kell, mert csődbűncselekménnyel vádolják egy perben.– Megértem az alpereseket – mondta a bíróság előtt a jogerős ítélet kihirdetése előtt a társasházak tulajdonosait egyetemlegesen beperlő Raiffeisen Bank jogi képviselője, aki szerint nincs rendben, hogy valaki kétszer fizeti ki a lakását, de ugyanakkor azt is hozzátette, hogy legalább gyanakodhattak volna a lakásokat vásárlók a keretjelzálog-bejegyzés miatt, hiszen az adásvételi szerződések megkötésével lényegében a 450 millió forint banki hitel megfizetéséért is felelősséget vállaltak. Az, hogy a vállalkozó nem utalta tovább a banknak a befizetett összegeket sem, az nem a bank felelőssége. A tárgyalás folyamán az is kiderült, hogy a beperelt lakók majd fele már peren kívül megállapodott a bankkal, így az összességében rajtuk követelt majd kétszázmillió forint tízmillióval lecsökkent.A Solymosi házaspár azért úszta meg az újabb hétmillió forint kifizetését, illetve az árverezést, mert a másodfokon eljáró bíróság esetükben elfogadta bizonyítékként azt, hogy az ő befizetésük után a vállalkozó kérte a bankot a jelzálog törlésére részükre, erről – igaz, ezt az összeget sem utalta át a banknak – volt egy igazolás. Így lényegében ez a házaspár menekült meg egyedüliként a harminc pórul járt lakóból, hogy kétszer kelljen kifizetnie a lakásuk árát.– Időnként győzhet az igazság – sírta el magát az idős asszony. – Hat éve pokollá vált az életünk, most majd nyugodtan alhatunk végre – tette hozzá Solymosi Lajosné, aki szerint elveszíthették volna az otthonukat, ha ügyvédjük nem tart ki a végsőkig, és a média nem tárja folyamatosan a nyilvánosság elé a részleteket.