6 gyártó 27 vérnyomáscsökkentője minőségi hibás, de nem érint tömegeket a pirulák visszahívása

A gyógyszertárakban bontatlan csomagolásban blokk nélkül is visszaveszik a forgalomból kivont vérnyomáscsökkentőket. Fotó: Frank Yvette

Lapunkban is beszámoltunk arról, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában kivonták a szennyezett, valsartan hatóanyagot tartalmazó gyógyszereket.Összesen hat gyártó huszonhét vérnyomáscsökkentő készítményét vették le a polcokról, mert egy kínai gyártó által előállított hatóanyagban szennyező anyagot találtak, amelyről később az is kiderült, rákkeltő lehet. A gyógyszertárak hétfőtől veszik vissza a forgalomból kivont gyógyszereket, ezeket kizárólag bontatlan csomagolásban augusztus 31-éig vihetik vissza a betegek.– Betegenként maximum két doboz bontatlan, lejárati időn belüli készítményt lehet visszavenni, amelynek árát visszakapják az érintettek blokk hiányában is – tudtuk meg Nagy Ildikótól, a Kálvin téri Pingvin Patika gyógyszertárvezetőjétől. A szakgyógyszerész elmondta, naponta 10-15 dobozzal hoznak be ilyen gyógyszereket, ami nem számít nagy mennyiségnek. A visszavonás nem érint tömegeket, hiszen számtalan vérnyomáscsökkentő van a piacon. A szakgyógyszerész elmondta lapunknak, vannak olyan betegek, akik másmilyen hatóanyag-tartalmú vérnyomáscsökkentőjüket is behozzák, mert nem tudják, hogy az rendben van-e.–Kollégáim készségesen segítenek akár személyesen, akár telefonon. A Magyar Gyógyszerészi Kamara kiküldött egy közleményt, amit kifüggesztettünk a gyógyszertárakban, ez tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat a gyógyszerek visszavételével kapcsolatban – magyarázta Nagy Ildikó.Mária szívgyógyszeréért jött a patikába, mint mondta, hallott a visszahívásról, szerencsére sem férje, sem ő nem szenved ilyen betegségben.Endre felesége receptjeit váltotta ki, ő megnézte a listát, de nem érinti őket ez. Egyikük sem aggódik jelenleg szedett gyógyszerei miatt. A gyógyszertár vezetője megerősítette, erre nincs is okuk, hiszen a gyógyszerek forgalomba hozásának nagyon szigorú feltételei vannak.Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet felhívta a betegek figyelmét arra, hogy a gyógyszer szedését senki ne hagyja abba addig, amíg a kezelőorvos a helyettesítő készítményt fel nem írja, szedésének megszakítása miatt ugyanis megnő a vérnyomás, ami a szívinfarktus és a szélütés kockázatát emeli. A patikában azt is megtudtuk, számtalan másik készítmény áll a betegek rendelkezésére, drágább és olcsóbb variációban is, akinek van még ilyen receptje, annak nem kell feltétlenül újat íratni, ezek általában helyettesíthetők megfelelő pirulával. Akinek nincs, azt arra kérik, keresse fel háziorvosát, hogy új gyógyszert kérjen.A bontott vagy lejárt szavatosságú készítményeket nem veszik vissza, azokat a gyógyszertárakban található hulladékgyógyszer gyűjtésére kihelyezett dobozba tehetik. A nagykereskedők szeptember elején szállítják el a forgalomból kivont dobozokat, és 15 napon belül kifizetik ezek térítési díját a gyógyszertáraknak.