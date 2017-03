6 tűzesethez vonultak szerdán a tűzoltók

Délelőtt tizenegy órakor Hódmezővásárhely és Földeák között gyulladt ki az aljnövényzet, mintegy háromszáz négyzetméteren. A délutáni órákban Magyarcsanádon, Röszkén és Kiszomboron is hasonló eseteknél végeztek beavatkozást a tűzoltók. Késő este pedig az 55-ös számú főút 4-es kilométerszelvényéhez riasztották a hivatásos tűzoltók három egységét és két önkéntes egyesületet. Négyhektáros területen égett a száraz fű és az avar, a lángok és a füst veszélyeztette a közút forgalmát is. Az egységek több vízsugarat is használtak az oltáshoz. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.