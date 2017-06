7000 kilométert motoroznak a békéért Londonból Jeruzsálembe

– Száz éve, 1917-ben Lord Balfour Londonban írta alá a zsidó nemzeti haza létrehozásának támogatását szorgalmazó, úgynevezett Balfour-nyilatkozatot. Ezért indult a motoros szolidaritási túra Londonból – mondta Horváth József, a Ride for Solidarity magyar társszervezője, miután a különös nemzetközi csapat begördült a felújítás alatt álló szegedi zsinagóga kertjébe. – A túrát Marco Maximilian Katz kezdeményezte az interneten Romániából. Felhívásához Amerikából, Németországból, Izraelből, Svájcból és Magyarországról csatlakoztunk zsidó és keresztény motorosok vegyesen. A tervek szerint július első napjaiban érkezünk meg Izraelbe, Tel-Avivból Jeruzsálemig visszük a Maccabi játékok, vagyis a zsidó olimpia lángját a július 13-i megnyitóra. Az vezérel, hogy szolidárisak vagyunk Izraellel, a terror áldozataival, vagyis az életért, a békéért motorozunk. Van köztünk filmes művészeti rendező, startup cég vezető, tanár és ügyvéd is.Horváth József kosárlabdázóként ötször vett részt korábban a Maccabi játékokon, és tizenkét éven át vezette a magyar Maccabi szövetséget. A játékokat a hagyományos nyári olimpiák utáni évben rendezik meg Izraelben, rá két évre pedig a Maccabi Európa Játékokat tartják mindig másutt. Így nyerte el hazánk a 2019-es rendezés jogát.A Szegedre érkezett tizenöt motorost Lednitzky András és Tepper Ádám, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke, illetve alelnöke kalauzolta a zsinagógában. Utána a csapatot vendégül látták ebédre. Az utazók elmesélték, Brüsszelben Vera Jourová igazságügyi biztos fogadta őket, de igyekeznek kisebb hitközségekbe is betérni. Így jártak Komárnóban, ahol magyar ajkú a helyi zsidó közösség. Németországban viszont olyan házigazdákkal találkoztak, akiknek semmi köze a zsidósághoz, de szimpatizáltak a céljaikkal. Egykori németországi és ausztriai haláltáboroknál is tiszteletüket tették. Találkoztak az 1972-es müncheni, 11 izraeli áldozatot követelő olimpiai terrortámadás egyik szemtanújával is.Szegeden egy holokauszttúlélő várta a konvojt, aki nem szeretett volna arccal és névvel szerepelni. Az asszony a tévében látta a motorosokat, és órákon át szobrozott a templomnál, hogy elmondhassa nekik, nagyra becsüli az elhatározásukat. Elmesélte: hétévesen élte végig a családja, barátai ellen elkövetett erőszakot.