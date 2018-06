800 ezer forintot kártyázott össze az egykori nyomozó, Kenderesi Ferenc - Szegedi az ország egyik legjobb ultisa

Fotó: Török János

– Összesen 1300-an neveztek, több nagyvárosban zajlottak az előselejtezők – mondta a szegedi Kenderesi Ferenc, aki bronzérmes lett az országos ultibajnokságon. Mint megírtuk, aki a 25 Ultiliga Lokál Kupából egyet megnyer, vagy három városi selejtezőn a legjobb 52 játékos közé kerül, továbbjut a júniusi budapesti döntőbe, ahol 5 millió forint össznyereményt osztanak szét a legjobb 9 játékos között. A versenyt az Ultiliga Kártya Klub Egyesület szervezte és rendezte. (2018. április 19.: Aki ultizik, az agyát is karbantartja)A szegedi ultisok kedden és csütörtökön a szegedi Kölcsey utcai Fröccskocsmában találkoznak, hogy fél kettőtől este hétig lenyomjanak néhány partit a kártyajátékból, amely néhányuknak már a szenvedélyévé vált, míg mások úgy fogalmaznak, ez egy erős hobbi.A nyugalmazott rendőrnyomozó az interneten indult, 246 versenyző közül az első helyen végzett. – Ezek után négy alkalommal kellett felmennem Budapestre, ahol egyre szűkült a játékosok köre, majd végül a legjobbak közé kerültem – mesélte Kenderesi Ferenc.A budapesti döntőt a Podmaniczky–Vigyázó-kastélyban rendezték meg, ahol több fordulót játszottak a résztvevők folyamatos kieséssel. Az utolsó napon már csak kilencen indultak el reggel, késő délután már csak a három legjobb ült az asztalnál. – A döntőn sportultit játszottunk, amelyen a véletlen szerencse mellett tudás is kellett a győzelemhez – magyarázta a szenvedélyes ultijátékos.Kenderesi Ferenc elmesélte, fiatalkorában a Pécsi MFC-ben (Pécsi Munkás Sport Club) játszott, és a hosszú utakon az idősebb sporttársaktól leste el, majd tanulta meg a játékot. Mint viccelődve fogalmazott, megfizette a tanulópénzt, most már neki fizetnek, akik vele játszanak.