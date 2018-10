80 évesen is újra lehet kezdeni: a töltött káposzta elvarázsolta David B. Cornsteint, az Egyesült Államok nagykövetét

David Cornstein szegedi látogatásán mesélt arról, hogyan lett sikeres üzletember. Azt is megtudtuk, személyes szálak fűzik Magyarországhoz. Fotó: Frank Yvette

A sikeres üzletember



David B. Cornstein 1938. augusztus 17-én született New Yorkban. A tősgyökeres New York-i számottevő sikereket ért el a városban, üzletemberként és közéleti szereplőként egyaránt. Fiatalkorában szülei spórolt pénzéből alapított ékszerüzletet egy bevásárlóközpontban, azóta üzletláncot hozott létre. Egy több mint egymilliárd dollárt érő, a NASDAQ-on (az USA második legnagyobb elektronikus részvénykereskedelmi rendszere) jegyzett vállalatot épített fel vezérigazgató-elnökként, valamint sikerült egy csődközei állami céget hatékony és rendkívül jövedelmező vállalattá alakítania. Aktívan részt vett a közéletben is, több alkalommal is az év emberének választotta üzleti és közszolgálati munkássága elismeréseként a gyermekkori cukorbetegség ellen küzdő és a kemoterápiára szorulókat segítő alapítvány, valamint egy ismert, a zsidó közösséget szolgáló iskola. Idén lépett diplomáciai pályára, amikor is Donald Trump elnök kinevezte az Amerikai Egyesült Államok rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövetévé.

Nemrégiben Szegeden járt David B. Cornstein, az Egyesült Államok új nagykövete. A 80 éves New York-i üzletember négy hónapja érkezett Magyarországra, most ismerkedik a nagyobb városokkal. Cornstein az Agórában lévő American Cornerben találkozott szegedi gimnazistákkal, akiknek bemutatott egy új ösztöndíj-lehetőséget. Ám a beszélgetés nagyobb része kötetlen volt, a nagykövet készségesen válaszolt a magyar diákok kérdéseire. Beszélt üzleti sikereiről, majd arról, hogyan tudta meg, nagykövet lesz belőle.– Apró cégemet rendkívül sikeres vállalkozássá építettem fel, szüleim húszezer dolláros megtakarításából alapoztam meg. Mindezért keményen meg kellett dolgoznom – mesélte a nagykövet, aki New York elismert üzletembere, számos tőzsdén jegyzett cégnek volt elnöke, vezérigazgatója. Szerinte bárki lehet hasonlóan sikeres, mint ő, főleg a mai, digitalizált világban. Azt javasolta a szegedi gyerekeknek, hogy tanuljanak, találják meg azt, aki segít nekik, és ismerkedjenek meg az adott terület hátterével alaposan.Mivel egész életét a New York-i üzleti életben töltötte, magyarországi kiküldetéséig nem foglalkozott diplomáciával. Elmesélte, tavaly július negyedikén, amikor hazaértek a függetlenség napi piknikről, hívták őt a Fehér Házból. – Azt hittem, vicc, ezért ki is nyomtam, és mondtam a feleségemnek, hogy valaki szórakozik velem, aztán kaptam egy e-mailt, hogy vegyem fel a telefont – mesélte nevetve. Mint mondja, az ő példája bizonyítja – hiszen 80 évesen lett nagykövet –, bármikor újra lehet kezdeni.A gyerekekkel való beszélgetés után lapunknak is mesélt magyarországi élményeiről. Megtudtuk tőle: ő kérte, Magyarországra nevezzék ki. Ennek pedig az az oka, hogy nagymamája magyar származású volt. Csodálatos élményei vannak róla, ezért gyökerei miatt már járt országunkban, hivatalosan azonban alig több mint száz napja él itt. – Ez az ország Európa legjobban őrzött titka. Családom történelme is illusztrálja az országaink közötti mély köteléket – fogalmazott az USA budapesti misszióvezetője. Kitért a magyar ételekre, amelyek elvarázsolták, kedvence a töltött káposzta és a csirkés ételek, valamint a magyar boroknak is nagy rajongója.A nagykövet vágya, hogy 13 éves unokája egy szemesztert itt töltsön, egyrészt önzőségből, mert imádja őt, másrészt az ő javát szolgálná egy év hazánkban.