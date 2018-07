8 éve nem használják a tartályt, most elbontják a gigantikus gáztározót

Hamarosan eltűnik az Algyő melletti 30 ezer köbméteres gáztározó. Fotó: Kuklis István

A MOL Logisztika algyői PB-gáz töltő- és tárolótelepén álló, gigantikus méretű tartályt 1977 és 1980 között építették, majd 1984-ben a próbaüzemet követően a Bányaműszaki Felügyelőségtől 25 évre kapott használati engedélyt. Akkoriban ez a 30 ezer köbméteres, PB-gázt tároló tartály volt a MOL legnagyobb ilyen jellegű kereskedelmi célú tárolótartálya. A mellette lévő kazánok, szivattyúk, kompresszorok, hűtők és a teljes kiszolgáló technológia a tartályban –30 Celsius-fokon mélyhűtött, cseppfolyós PB tárolását biztosította.A tartályt 2010-ben ürítették ki, és mint lapunk megtudta, elbontják. A MOL megerősítette információinkat, s arról tájékoztatott, hogy vizsgálták, miként tudnák gazdaságosan hasznosítani, ám végül idén úgy döntöttek, hogy a tartályt és a kiszolgáló berendezéseket elbontják. A munkálatok a napokban elkezdődtek, és várhatóan szeptember végéig be is fejeződnek.A MOL válasza kitért arra is, hogy mivel a tartályt évek óta nem használják, így bontása az algyői PB-gáz töltő- és tárolótelepén zajló mindennapi tevékenységet nem befolyásolja, s a többi berendezésük változatlanul üzemel.