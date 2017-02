9 gyereküket koszban, mocsokban tartották - Az apa börtönbe megy, az anya kap egy esélyt

Az apának másfél évre börtönbe kell vonulnia, az anya büntetését próbaidőre felfüggesztették.

– Minden nap látogatom a gyerekeimet – M. Sándor az utolsó szó jogán még azzal védekezett, hogy tíz gyermeke édesanyja előre kitervelte az egészet, mert elégedetlen volt az életével. A kilenc közös gyermek veszélyeztetése miatt megvádolt szülők közül az anya nem jött el a bíróságra, ami a jogerős büntetés kihirdetését nem akadályozta meg. Az apát elkísérte édesanyja és legidősebb gyermeke is, aki az eljárás kezdete óta testvéreivel együtt nevelőszülőknél él.2012 decemberében hívták ki a rendőrséget az akkor még kilenc gyermeket nevelő házaspárhoz egy szőregi tanyára. A mocskos, hideg lakásban a decemberi mínuszokban magukra hagyták a gyerekeket. Mint kiderült, előtte való nap az asszony száz tablettát bevett, öngyilkos akart lenni, ezért kórházba vitték. A férj a „tatát" kérte meg, hogy vigyázzon a gyerekekre, amíg ő bemegy a kórházba a felesége után. A rendőrök így találtak a népes családra. A nő és a férfi állandóan veszekedtek, majd kibékültek, pokol volt az életük. A bizonyítási eljárásban meghallgatott védőnők, tanárok, a háziorvos bár azt tudták, hogy nincs minden rendben, de a gyerekeket jól tápláltnak, a lakást rendesnek tartották.

– Sok bába között elveszett kilenc gyermek – Kováts Arthur, az elsőrendű vádlott apa védője szerint elmaradt a hatóságok határozott fellépése, így fordulhatott elő, hogy bűncselekménybe fordult az eset. A védő azzal igyekezett védencét jobb helyzetbe hozni, hogy az alapvetően nem lehetett alkalmas sem pszichikailag, sem egészségügyileg a gyermekek nevelésére, de ezt a bíróságon senki nem vizsgálta.A tárgyalástól távol maradó asszony védője is azt hangsúlyozta, hogy a bíróságon tanúként meghallgatott háziorvos, pedagógus, védőnők egyike sem látta olyan súlyosnak éveken át a család helyzetét, hogy beavatkozzanak.A bíró végül az másodrendű vádlott anya ítéletét úgy enyhítette, hogy az első fokon kiszabott börtön büntetést öt év próbaidőre felfüggesztette, ami azt jelenti, hogy amennyiben összeütközésbe kerül a törvénnyel bármi miatt, akkor minden kiszabott büntetést végre kell hajtani. Azért enyhítette a bíró az asszony büntetését, mert esélyt akart adni a nőnek, mivel az megpróbált teljesen új életet kezdeni. A bizonyítási eljárásban ugyanis úgy tűnt, hogy az asszony reménytelenül a férfihoz volt kötve, hiába próbált több esetben szabadulni tőle, még távoltartást is kért ellene a rendőrségen.Az apa büntetését nem változtatta meg a másodfokú bíróság, neki az előzetes letartóztatás idejét is levonva a büntetésből legalább másfél évre börtönbe kell vonulnia.A gyermekek felügyeleti jogát mindkettőjük esetében megvonta a bíróság. A gyermekek nevelőszülőknél élnek 2012 óta. Most már ott is maradnak.