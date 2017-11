˝A különleges belső világok felszabadítására törekedtem˝ - a szabadtéri próbái alatt is volt fenekelés

Kalmár Péter blogja robbantotta ki a botrányt

Herczeg Tamás és Kerényi Miklós Gábor a dóm előtt. A rendező a szabadtérin is sokat dolgozott. Fotó: Frank Yvette

A Szegedi Nemzeti Színház és Szegedi Szabadtéri Játékok is elítéli a fizikai bántalmazást, valamint azokat az eseteket, amikor ez hatalommal való visszaéléssel együtt valósul meg – a Kerényi Miklós Gábor rendezte A sevillai borbély november 17-i bemutatóját megtartják a nagyszínházban, a szabadtéri pedig még egyeztet A notre-dame-i toronyőr jövő nyári előadásait illetően az Operettszínházzal.A Bors október 28-án lehozott egy cikket, amelyben egy újabb robbanáshoz közeli színházi botrányról írtak: Kalmár Péter rendező ezt kiposztolta, a volt felesége pedig leírta az addig ki nem mondott nevet: Kerényi Miklós Gáborét. Kalmár október 31-én saját blogján közzétett egy nyílt levelet „egy apja fiához", amelyben nem nevezte meg, de teljesen egyértelmű volt, kiről ír. Bayer Zsolt a blogján közzétette a levelet, és a posztban pontosan leírta az Operettszínház művészeti vezetőjének nevét is. KERO november 1-jén reagált a levélre, visszautasította a vádakat, és jogi eljárásokat helyezett kilátásba. Bayer a blogján később közzétette, hogy többen megerősítették nála Kalmár állításait. Ezt követően november 5-én KERO nyugdíjazását kérte, hogy a „nyugodt munkát biztosítsa" az Operettszínházban.

Az Indexen vasárnap este jelent meg egy cikk, amelyben nevet még nem írtak, de több áldozat megszólalt. Az első interjúalany hétfőn az ATV-ben névvel, arccal is vállalta nyilatkozatát: a Szegedről indult Maros Ákos színész, táncos, televíziós műsorvezető, aki jelenleg Amerikában él.

Maros Ákos Dóm téri története

A Facebookon kért bocsánatot

A szabadtéri próbái alatt is volt fenekelés

Gyüdi Sándor, a szegedi teátrum igazgatója kijelentette, hogy nincs jogviszony, szerződés a színház és KERO között, A sevillai borbély a nyári, Szentendrén létrejött produkció szegedi változata. Kerényi nem vett részt a szegedi próbákon, a rendezőasszisztensek helyettesítik, így november 17-én megtartják az opera bemutatóját, és több alkalommal is játsszák a darabot.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Maros Ákos elmondta, hogy 1994-ben a szegedi szabadtérin a Miss Saigon egyik próbáján késve érkezett a színpadra: Kerényi üvöltött vele, hogy ki van rúgva, majd estére változott a helyzet. Azzal ment oda hozzá a rendező, hogy el kell beszélgetniük, és „el kell, hogy fenekeljen", mondta. Az Apáthy-kollégium termében, miután Kerényi elbarikádozta az ajtót, egy vállfa tartórúdjával háromszor rávert a táncos alsónadrágos fenekére és a combjára – az ütések nyoma megmaradt. Maros állítása szerint legalább húsz embernek elmondta akkor a történetet, és megmutatta a verés nyomait.Maros Ákos nyilatkozata után tegnap megjelent Kerényi Miklós Gábor bocsánatkérése a Facebook-oldalán: „Megalázni valakit sohase volt célom! Ha valaki ezt mégis így érzi, ezúton, de személyesen is szívesen kérek tőle elnézést, bocsánatot, bár szándékom szerint mindig a művészet valamilyen típusú megjelenéséért, a különleges belső világok felszabadítására törekedtem". Az Operettszínház közleménye szerint azonnali hatállyal felmentik a munkavégzés alól az egykori művészeti vezetőt, aki jelenleg Szentpéterváron készül a Monte Cristo grófja szombati bemutatójára.Az Index cikkének interjúalanyai szerint többször is előfordult a szabadtéri próbái alatt is fenekelés, az egyik fiatal fiúnak állítólag a vécében verte el a meztelen fenekét. Maros Ákoson kívül eddig más nem vállalta névvel és arccal a történetét, de Czapáry Veronika író, költő a tegnap reggeli ATV Start című műsorban kijelentette, hogyA szabadtéri közleményében elítéli a zaklatást és bántalmazást, elsődlegesnek tartják az áldozatok pártfogását. Az augusztusban bemutatott, jövőre is műsorra tűzött Kerényi-rendezés, A notre-dame-i toronyőr előadásairól még egyeztetnek az Operettszínházzal.