˝Aludj jól!˝ - 1 Párna 1 Álom jótékonysági akció az ovisokért szegedi sportolókkal

Márton Anita - olimpiai bronzérmes súlylökő

Kárász Anna – kajak világbajnok

Molnár Tamás – olimpiai bajnok

Major Endre – paralimpikon asztaliteniszező

Birkás Balázs – kajak világbajnok

Naturtex - SZTE – Szedeák – Juhos Levente válogatott kosárlabdázó



Továbbá:

Bonifert Domonkos - Naturtex - SZTE – Szedeák ügyvezető

Gábe Tamás – SCTT elnök

Balla Attila – SPORTKOALÍCIÓ elnök

Itt mindannyian hiszünk a közösség, az összefogás erejében, ezért szeretnénk, aki teheti, támogassa akciónkat, és segítsen legalább „1ÁLOM" megszületésében! - mondják a szervezők

Minden óvodás feje alá új párnát szeretne a Sportkoalíció, a Sun City Triatlon Team és a Naturtex egy nagyszabású jótékosági akcióval. Jelenleg Szegeden a 45 tagóvodában 4136 óvodás van nyilvántartva. Épp ezért a cél kicsivel több, mint 2 millió forint összegyűjtése, ugyanis így minden gyermek feje alá új párna kerülhetne!

Aludj jól! - „1Párna-1Álom!"

Te még nem tudsz adományozni? Rád is gondoltunk, hiszen te is tudsz segíteni!

A külön az erre az eseményre létrehozott számlaszám hivatalos kampányidőszakot érintő bankkivonatát az adománygyűjtés időszakát követően nyilvánosságra hozzuk, az átláthatóság érdekében! A www.sportkoalicio.hu és a www.sctt.hu weboldalon a felajánlásokból befolyt összeget is megjelenítik, illetve a felajánlók névsorát nyilvánosan kezelik a felajánlott összegtől függetlenül, kivéve, ha erről a felajánló külön rendelkezik. A névsort a kampányidőszakot követően teszik közzé!

A felajánlásokat 2017. november 17. - 2017. december 15 -ig várják. Ezután a teljes befolyt összegből a SPORTKOALÍCIÓ és az SCTT Egyesület megvásárolja a kispárnákat, és legkésőbb 2018. február 15-ig eljuttatja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati óvodáiba.Csinálj egy selfit kedvenc kispárnáddal, és jelöld meg rajta, #Aludjjól -1párna1álom kampányunkat. Így abban bízunk, hogy még több emberhez eljutunk, aki segíthet! Köszönjük!- Mi felnőttek igazán tudjuk, mit jelent a pihentető alvás ereje, mennyire szükségünk is van erre a mindennapokban. Innen jött az ötlet, fogjunk össze, és tegyünk azért, hogy a szegedi óvodás gyerekek is megtapasztalják ezt – mondta Balla Attila a szegedi SPORTKOALÍCIÓ elnöke. Hozzátette, a NATURTEX Kft. felajánlásának köszönhetően a mosható Naturtex Poly-Soft kispárnát az akción belül kedvezményes áron tudják megvásárolni.A SPORTKOALÍCIÓ és a Sun City Triatlon Team Egyesület (SCTT) már több esemény, és szakmai program mentén is dolgozott együtt, épp ezért nagyon megtisztelőnek tartottuk a megkeresést, hogy ránk, mint civil szervezetre gondoltak. Tagjaink és sportolói közösségünk mindent megtesz azért, hogy a kampányt sikerrel segítse - mondta Gábe Tamás az SCTT elnöke.