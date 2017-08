˝Azért sem kell euró, mert lassan EU sem lesz˝ - Megosztottak az olvasók az euróval kapcsolatban

Faragó Sándor: – Minél hamarabb vezessék be az eurót Magyarországon. Sok sumákolásnak véget fog vetni, tiszta helyzetet teremt az élet sok területén.



Miklós Antalné: – Be kell vezetni, mert az árak ugyanolyan magasak, mintha euróval fizetnénk. Ne szakadjunk le az EU-tól. A szomszédos országok már rég megcsinálták.



Csapó Gábor: – A 400 eurós minimálbérrel így is, úgy is leszakadunk. Uniós fizetéssel tudunk az EU belső köréhez tartozni.



Sarusi-Kis Olivér: – Okos döntés lenne euróra váltani. Hátha segítene, hogy a bérek európai mértékűek legyenek.



Farkas Roland: – Be kellene vezetni. Akkor ráébrednék, mennyire le vagyunk maradva.



Arányosan emeljék a béreket



Fábián Sándor: – Nem kell bevezetni, mert sokkal rosszabb lesz. A németeknél is, minden sokkal drágább lett, mint márkában.



Somfai László: – Az Európai Unió a végzete felé rohan, így semmi szükségünk az euróra, de a forint árfolyamát jobban védhetnénk.



Kelemen Ferenc: – Nem kell euró. Lassan már EU sem lesz.



Mosoni Gábor: – Inkább ki kellene lépni a széthulló és életképtelen EU-ból, semhogy a közös valutájukat bevezetni hazánkban!



Mészáros András: – Még 10 év kell az euró bevezetésére!



Balogh Zoltán: – Egy nagy nulla lesz onnantól a fizetésünk, mert olyan árak lesznek.



Varga Endre: – Dánia és Svédország nem szakadt le, noha ott sem használnak eurót, pedig az EU belső köréhez tartoznak.



Nógrádi László: – Számomra az világos, hogy belépésünk után gyarmattá tették Magyarországot. Hogy az euró jó lesz-e, azt nem látom át. Minden gyanús, ami nyugatról jön.



Juhász Ferenc: – Nagyon szeretnék már leszakadni és saját népem boldogulását látni. Nem az elvándorlásnak kellene az országot működtetni meg a kölcsönöknek. Tisztességes irányítással a magyarság igenis fejlődhetne.



Juhász Dániel: – Vezessék be, de akkor a béreket is arányosan emeljék meg, és az árak ne növekedjenek emiatt. Ezzel nyer az állam is és az emberek is. Ehhez azonban fiatalos és innovatív gondolkodás szükséges, ami a jelenlegi pártok közül egyikben sincs meg. Ezért nem lesz előnyös az euró bevezetése a mostani ország vezetés mellett.



Lennének nyertesek és vesztesek



Kis Judit: – Az euró bevezetésének biztosan lennének nyertesei és vesztesei is. Egy jól működő országban, ahol a politika az ország érdekeit nézi, ott ez nem lenne gond. Magyarország azonban belesüppedt a sógor-koma-jóbarát világába. Kétlem, hogy a magyar politikusoknak érdekük lenne az euró bevezetése.



H. Zoltán: – Vannak hozzáértő pénzügyi vonalon dolgozó szakemberek, valamint más országbeli példák, akik/amik alapján kell meghozni a döntést. Nem szabad népszavazás alapján, ami az érzések/érzelmek alapján történik.



Kovács László: – Nem maradnánk le, mert már most le vagyunk maradva.



Balázs Katalin: – Vezessük be mihamarabb az eurót!



Varga Béla: – Már így is hátul kullogunk. Euróval jobb lehetne.



Kürti János: – Kell az euró.



Tamási Gabriella: – Bevezetése csak a magasabb jövedelemmel rendelkezőknek lenne jó. Bármit veszünk, az ár minimum 1 euró. Lehet számolni, hogy a nyugdíjasoknak és a minimálbéren dolgozóknak mire telik és mire nem. Bérkompenzáció nélkül nem lehet bevezetni, tovább növelné a még szegényebbek táborát.



Borbély József: – Mindegy mivel fizetünk! Viszont kicsit stabilabb az euró! Meddig? Szerintem ezen még kár aggódni! A görögöknél sem az euró okozta a bajt, hanem a vezetőik!



Lázár Ferenc: – A kérdés már eldőlt a leszakadás tekintetében, az euro bevezetésére sem a gazdaság, sem a unorthodox pénzügyi fegyelem miatt rövid távon nem alkalmas az ország. Az euró megszerzésével sem változna lényegesen a helyzet, csak tisztábban láthatnánk a perifériáról.



Lehet, hogy sokan hazajönnének



Szilágyi József: – Az euró bevezetése nem a köznépre tartozó dolog. Mit ért hozzá Mancika néni vagy Pista bácsi? Én sem tudom levezetni, hogy mivel jobb, csak annyit tudok, hogy egy következő kormánynak azonnal államreformot, bérreformot és pénzreformot kell bevezetnie, máskülönben folytatódik a leszakadás, nemcsak az Európai Unió vagy a világ leggazdagabb országaitól, hanem a többi posztkádári országtól is.



Rucz Tibor: – Az euró bevezetésének egyik alapvető követelménye a tisztességes pénzügypolitika, azaz a polgárok, az ország számára kiszámítható gazdaságpolitikára van szükség! Itt elsősorban a központi bank, a nemzetgazdasági minisztérium korrekt, a társadalom valóban jogos elvárásai szerint kell a pénzügypolitikát irányítani! De ennek jelei egyelőre még nem látszanak, minden pénzügyi megnyilvánulás sajnos nagyon hektikus! De pontosan tudja ezt a pénzügypolitikáért felelős irányítóapparátus!



Korom István: – ...a leszakadás-felemelkedés nem elsősorban a nemzeti valután múlik, pl. a csehek és svédek is elég jól elvannak a koronájukkal. A szlovákok ódzkodtak az eurótól, de ma már áldják érte az eszüket, hogy bevezették. Kismértékű áremelkedést mindenütt hoz, de több lenne a haszna, mint a hátránya... eltűnne a deviza (ma már forint) hitelek kockázata, ahogy az infláció is, az ország pénzügyi rendszere ellenállóbb lenne a spekulatív támadások ellen. De nálunk a nemzeti öntudat amúgy sem engedne ilyen értéktelen papírfecniket, amikor itt vannak nekünk a dizájnosított Matolcsy bankók...



Czirják Kata: – Nem az eurót kellene bevezetni, hanem az embereket kellene megfizetni rendesen. Uniós ország vagyunk, csak az a szomorú, hogy fizetés szempontjából a béka segge alatt vagyunk... (bocsánat a kifejezésért) A fizetéseket is EU-s színvonalra kellene emelni, főleg a kisemberek fizetését... 300 €-os fizetés elég nevetségesen hangzana, mondjuk 1000€ vagy legalább 900€ már sokkal jobban... Lehet sokan hazajönnének vagy ki sem mennének akkor külföldre, ha ez így lenne.